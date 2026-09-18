Cazzu frenó su gira por problemas de salud y hay preocupación en sus seguidores

Forzada a detener sus shows por temas personales, la reconocida cantante urbana rompió el silencio para revelar la alarmante condición infecciosa que detuvo los recitales.

Cazzu generó fuerte preocupación entre sus fanáticos tras anunciar la suspensión de sus próximos shows de la gira internacional Latinaje. La cantante debió alterar de forma imprevista su agenda debido a un complejo cuadro viral de influenza que la obliga a guardar reposo absoluto. La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo e incertidumbre en las redes sociales.

A través de sus historias oficiales de Instagram, Julieta Cazzuchelli, su nombre de nacimiento, rompió el silencio desde el aislamiento para dar precisiones sobre su estado físico. “Me reporto desde el confinamiento en el que me encuentro” , comenzó explicando la referente de la música urbana ante sus millones de seguidores. “Hace unos días atrás me agarró un virus, una influenza, una cosa ahí bastante potente” , relató sobre la enfermedad.

En su descargo, la intérprete justificó la decisión alegando que no se encontraba en condiciones de brindar la exigencia habitual de sus recitales. “No logré poder recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje” , argumentó con resignación ante la pantalla. “Es un show que está sostenido 100 por ciento en vivo, con la voz en vivo, con los instrumentos en vivo” , enfatizó.

La estrella de la música remarcó el constante esfuerzo que realizó en las jornadas previas para intentar no cancelar sus compromisos contractuales. “Empecé a buscar a través de todos los medios recuperarme para poder cumplir con esta cita, tal como se los había prometido, pero bueno, no lo conseguí” , admitió. “Si no hay salud, no lo podemos ejecutar” , sentenció contundente sobre la clara prioridad médica.

Ante el obligado parate, la artista no ocultó su angustia por postergar el esperado reencuentro con el público de la región centroamericana. “Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver” , expresó para llevar tranquilidad a su comunidad digital. Sus fanáticos inundaron las plataformas virtuales con muestras de cariño deseándole una pronta y total recuperación.

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Qué shows de Cazzu fueron reprogramados

El imprevisto cuadro de salud afectó de manera directa a dos presentaciones inmediatas que la cantante tenía agendadas en su gira latinoamericana. La primera fecha suspendida corresponde al espectáculo previsto para este viernes 18 de septiembre en Guatemala. Este compromiso fue reprogramado formalmente para el 14 de noviembre en el predio Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá.

Por su parte, el concierto estipulado para el sábado 19 de septiembre en Costa Rica también sufrió modificaciones imprevistas en su cronograma. Si bien la organización confirmó que el show se trasladará al mes de noviembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, aún resta definir el día exacto. Las entradas ya adquiridas conservarán su plena validez para las nuevas citas.

Pese a este parate forzado en su itinerario, el equipo técnico de Cazzu aclaró que no se trata de una cancelación generalizada del Latinaje Tour. La planificación oficial contempla mantener en pie sus multitudinarios compromisos de octubre, destacándose la cita del 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Este evento es considerado uno de los hitos más trascendentes de su carrera artística.

Asimismo, el sitio web de la artista mantiene confirmadas las actuaciones pautadas en otros países sudamericanos y de la región norte. La gira prevé desembarcar en recintos destacados de México, Uruguay, Chile, Perú y Colombia una vez que la cantante supere la fase aguda de aislamiento. Su entorno confirmó que la evolución médica determinará la vuelta definitiva a los ensayos.

De esta manera, la interrupción del tour resultará puramente temporal y focalizada en las fechas de Centroamérica mientras concluye su recuperación física. “Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, reafirmó la compositora al ratificar que priorizará su bienestar integral antes de afrontar las exigencias del escenario. La artista aseguró que volverá a los directos cuando pueda desplegar su show con el cien por ciento de energía.