18 de septiembre de 2026 Inicio
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Visita de León XIV a la Argentina: un convento de Córdoba prepara 400.000 hostias

A poco más de un mes para que llegue el Sumo Pontífice al país, Las Hijas de San José ya produjeron la mitad. Cómo es el paso a paso de la elaboración de este símbolo cristiano.

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La elaboración se lleva a cabo en un convento de Córdoba.

En un convento ubicado en el centro de la capital cordobesa, la comunidad religiosa trabaja a paso firme para abastecer de hostias la multitudinaria misa que encabezará León XIV cuando visite la Argentina. La hermana Mónica, al frente de la producción diaria, detalló cómo se organizan para cumplir con el enorme encargo sin desatender a sus feligreses habituales.

El papa León XIV nació el 14 de septiembre de 1955. 
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"Acá estamos produciendo con mucha alegría todo lo que es las hostias para la celebración de la misa con el Santo Padre y bueno, dando lo mejor de nosotros porque es nuestra tarea cotidiana, pero ahora esperando a alguien muy especial", expresó la religiosa.

Respecto de las cifras que demandará el acontecimiento litúrgico, la hermana Mónica precisó: "A nosotras se nos pidieron 400.000 hostias. Y ya, gracias a Dios, vamos por la mitad. A partir del lunes tenemos que empezar el conteo desde cero para las otras 200.000".

Según detallaron en diálogo con Sofi Pérez para La Mañana en C5N, la elaboración comienza temprano en la madrugada con una mezcla básica y tradicional. "El proceso comienza desde el fondo. Es una empastadora, una máquina apropiada para amasar la harina. Son 25 kg de harina normalmente cada día y esto nos lleva a media jornada de trabajo empezando desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 más o menos. La pasta es base de harina y agua, harina de trigo 0000 y agua, nada más. Y una media hora o 20 minutos de batido", explicó.

Sobre el ritmo de producción habitual y el esfuerzo extra que requiere la visita papal, la religiosa comentó: "Nosotras habitualmente preparamos 50.000 hostias por día. Semanalmente le calculamos unos 200.000 más o menos. Ahora hacemos la misma cantidad de producción, pero de ahí tenemos que reservar 45.000 más o menos por tanda de hostias que cortamos en la semana para llegar a las 400.000, sin olvidar que tenemos parroquias, librerías y capillitas que tenemos que ir continuamente para todas las misas".

Además, como novedad, la congregación tomó precauciones especiales para garantizar la comunión de las personas con celiaquía: "Antes de comenzar a hacer toda esta producción, usé una de las máquinas, la limpio, la desinfecto, la limpio perfecto y se limpia todo el taller, no se deja nada dando vuelta para evitar la contaminación. Nos han pedido 4.000 hostias de celíacos para esa celebración. Así que ya están esas reservadas, guardaditas, cortaditas y embolsadas".

En la etapa final del corte y empaquetado, la hermana detalló que seleccionan minuciosamente cada pieza y agregan un margen de resguardo: "Contamos 1.000 hostias chicas por una vuelta. 1.000 y la 'yapa', como decimos nosotros, nunca 1.000 justo, por las dudas. Eso se pesa y después ya pesamos el resto, vamos embolsando y sellando. Es un proceso en cadena".

Alojamiento y expectativas ante una marea de fieles

La congregación no solo trabaja en la producción de las formas sagradas, sino también en la logística para recibir a peregrinos de distintas provincias en su casa de acogida. "Estaban diciendo que va a haber entre 600.000 y 800.000 personas. Nosotras también tenemos aquí ya la casa lista para alojar, tenemos el lugar completo para las personas que van a venir: más hermanas, unas monjitas de Cruz del Eje, otras familias que van a venir de Rosario y un sacerdote con un grupo de 58 personas", indicó la hermana Mónica.

"Así que no solamente tenemos que atender este detalle de trabajar acá, sino también toda la otra parte de atención a la gente que va a venir. Es todo un evento", concluyó la religiosa ante la inminente llegada del Pontífice.

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