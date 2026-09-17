La mamá de Wanda Nara destrozó a la China Suárez: "No puedo soportar lo que le hace a mis nietas"

Nora Colosimo se refirió al gesto que tuvo la actriz con sus nietas, Francesa e Isabella, y fue contundente al cuestionar su rol como figura materna.

Desde que Nora Colosimo es parte del panel de LAM, no deja de generar polémica alrededor de la vida de su hija Wanda Nara. En ese contexto, volvió a hablar de sus nietas Francesca e Isabella y criticó duramente a Eugenia "China" Suárez, quien está en pareja con el papá de las nenas, Mauro Icardi.

Durante este jueves, la China publicó unas imágenes en bikini mientras disfrutaba del día y tomaba sol. Las fotos fueron el blanco de miles de críticas por su cuerpo. Frente a los comentarios, la actriz respondió con un video presumiendo que podía estar disfrutando de una tarde libre y sin responsabilidades.

En ese contexto, en el programa de Ángel De Brito, la madre de la mediática apuntó sin piedad contra la actriz y cuestionó sus actitudes mientras las niñas permanecen en la casa de su padre, pasando un mal momento de salud.

"A mí me interesa lo que le hace a mis nietas y no lo puedo soportar. Están en la casa de su papá, enfermas, no van al colegio. 40 grados de fiebre, se contactaron con Wanda, pasó su credencial. ¿A vos te parece salir a decir hoy que está tomando sol? Me pregunto: ¿con quién estaban?", expresó.

Y continuó, furiosa con el accionar de ambos: "El papá quiere verlas y se va a tomar sol. Si están enfermas, estás con ellas, no las dejás encerradas y te vas a la pileta. Es una provocación de ella. Innecesario. Justo en el día que Wanda está con el programa. Es una provocadora".

NORA COLOSIMO CONTRA LA CHINA SUÁREZ



"No puedo soportar lo que le hace a mis nietas"

"El posteo de la 'China' es una provocación"

"Espera que Icardi le pague el colegio a sus hijos"



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La terrible acusación de Nora Colosimo contra La China Suárez

Lejos de quedarse ahí, Nora se metió en la escolarización de los hijos que Suárez tiene con Benjamín Vicuña y Nicolas Cabré. En esa línea, lanzó una contundente pregunta dirigida directamente a la actriz: "Si es tan buena madre, ¿por qué no se preocupa por escolarizar a sus hijas? ¿O está esperando que su pareja les pague el colegio?".

Además, aseguró que este tipo de situaciones afectan directamente a las menores. "Estas cosas no las ponen bien a ellas. Wanda fue generosa porque les dijo que se quedaran con el papá para disfrutarse", destacó.

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

La respuesta de La China Suárez a los haters

La modelo Eugenia "China" Suárez respondió a los haters que critican su vida y su apariencia con un video en el que se mostró en bikini tomando sol. "Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto", publicó la mujer de Mauro Icardi.

La mediática usó sus historias de Instagram para hacer un descargo contras los que critican su vida al lado del futbolista, exmarido de Wanda Nara. "Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada", detalló.

Suárez enumeró sus supuestos "defectos" físicos con ironía: "Sí, tengo dos granos acá"; "Tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural", y remató con: "Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".

Ante los que la castigan por su aspecto físico, decidió exponer a uno de los usuarios que ironizaban sobre su cuerpo y apuntó: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".