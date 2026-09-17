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La inesperada burla de Juli Poggio a la China Suárez en MasterChef que descolocó a Wanda Nara

Se filtraron imágenes inéditas de las grabaciones del reality de cocina y un momento protagonizado por la influencer sorprendió por completo a la conductora.

¡Inesperado! Juli Poggio se burló de la China Suárez.

¡Inesperado! Juli Poggio se burló de la China Suárez.

Falta cada vez menos para que las celebridades enciendan las cocinas de MasterChef. En ese contexto, ya comenzaron las grabaciones del reality que promete convertirse en uno de los grandes éxitos del prime time y, al mismo tiempo, empezaron a surgir las primeras polémicas.

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Fue en Intrusos donde revelaron imágenes inéditas de las grabaciones y un inesperado momento entre Juli Poggio y Wanda Nara llamó especialmente la atención. La situación no pasó inadvertida y provocó una inmediata reacción de la conductora.

El episodio tomó relevancia por el particular contexto detrás de la frase con la que Poggio comenzó la charla: se trata de una expresión que Eugenia "La China" Suárez había pronunciado mucho antes de que estallara el denominado Wandagate, cuando todavía mantenía una relación cercana con la empresaria.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

Por aquel entonces, ambas se mandaban mensajes y compartían conversaciones sobre su vida privada, en las que incluso hablaban de sus hijos y de sus respectivas parejas. En las imágenes de las grabaciones del programa de Telefe, Wanda Nara presentó a Juli Poggio con una particular referencia: "Juli Poggio, otra amiga nuestra".

Cuando ingresó al estudio, la influencer respondió con la misma frase que había utilizado la China Suárez años atrás mientras mantenía una videollamada con la conductora: "Hola Wanda, me muerouuu". La reacción de Nara no se hizo esperar. "Ya entra con todo Juli", deslizó con cara picaresca.

Captura: internet

Captura: internet

Fue en ese momento que la transmisión de Intrusos cambió y pusieron las imágenes a las que Juli hizo referencia. Se trata del momento en que Eugenia "La China" Suárez ingresó al vivo con Wanda Nara y dijo con entusiasmo: "Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá?", registro que volvió a cobrar protagonismo ahora que Juli Poggio decidió utilizar la frase.

Un anuncio especial para promocionar MasterChef Celebrity

El anuncio formal llegó acompañado por una cuidada producción especial titulada MasterChef: El Despegue, donde la tripulación fue encabezada por Wanda Nara caracterizada como azafata. "Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026", lanzó la conductora para dar inicio al sketch donde se presentó oficialmente a las 24 figuras del espectáculo que competirán frente a las hornallas.

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La nueva entrega presentará una importante variante en el tribunal evaluador del programa. Mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán firmes en sus roles habituales, la icónica Maru Botana se sumará al jurado en reemplazo de Donato de Santis, quien se despidió del ciclo tras la consagración del joven influencer Ian Lucas en la edición pasada.

El cierre del clip promocional encendió la expectativa con el lema: "Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando". Por su parte, la presentadora celebró la nómina de famosos confirmados a través de sus plataformas digitales publicando con entusiasmo la frase "La tripulación de mis sueños", dejando todo listo para la gran noche de estreno.

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