La Justicia ordenó el desalojo de FATE: los trabajadores continúan con la protesta La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó que las instalaciones sean liberadas. Tras el cierre, 920 personas fueron despedidas. Por Agregar C5N en









La situación de los trabajadores es apremiante.

A siete meses del cierre de la planta de neumáticos Fate en San Fernando, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de las instalaciones, que fueron ocupadas por los trabajadores tras anunciarse el cierre de la compañía. En total, 920 personas fueron despedidas.

La determinación judicial llega en un contexto de fuerte lucha por parte de los empleados. El 18 de febrero se conoció la noticia del cese de actividades y a partir de ese momento el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en la localidad de Virreyes.

A comienzo de año, en el marco de una fuerte caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la compañía, fundada en 1940, daba anuncio al cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despidió a la totalidad a sus empleados, liquidó su negocio y clausuró una de sus plantas industriales.

En aquel momento, las autoridades de la compañía explicaron, por medio de un comunicado, que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo".