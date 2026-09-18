18 de septiembre de 2026 Inicio
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La Justicia ordenó el desalojo de FATE: los trabajadores continúan con la protesta

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó que las instalaciones sean liberadas. Tras el cierre, 920 personas fueron despedidas.

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La situación de los trabajadores es apremiante.
La situación de los trabajadores es apremiante.

A siete meses del cierre de la planta de neumáticos Fate en San Fernando, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de las instalaciones, que fueron ocupadas por los trabajadores tras anunciarse el cierre de la compañía. En total, 920 personas fueron despedidas.

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La determinación judicial llega en un contexto de fuerte lucha por parte de los empleados. El 18 de febrero se conoció la noticia del cese de actividades y a partir de ese momento el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) llevó adelante la ocupación de las instalaciones ubicadas en la localidad de Virreyes.

A comienzo de año, en el marco de una fuerte caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la compañía, fundada en 1940, daba anuncio al cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despidió a la totalidad a sus empleados, liquidó su negocio y clausuró una de sus plantas industriales.

En aquel momento, las autoridades de la compañía explicaron, por medio de un comunicado, que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo".

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