Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania con misiles hipersónicos

El Kremlin informó que el objetivo eran las instalaciones militares y energéticas, pero Kiev denuncia que los bombardeos impactaron principalmente en zonas civiles.

Por
Rusia llevó a cabo durante la noche y la madrugada de este sábado un ataque de gran escala contra Ucrania, con bombardeos realizados con misiles hipersónicos Kinzhal.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski junto a su par italiana Giorgia Meloni en la cumbre celebrada este martes en Roma.
Zelenski aseguró que le presentará a Estados Unidos una contrapropuesta de paz con Rusia

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares y energéticas, en respuesta a lo que calificó como “ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia”. Desde Kiev, por su parte, denunciaron que los bombardeos impactaron principalmente en zonas civiles.

Volodimir Zelenski
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advirtió que más de una docena de instalaciones civiles resultaron dañadas en al menos siete regiones del país, dejando a miles de personas sin suministro eléctrico. “Es importante que todos vean lo que Rusia está haciendo. Esto claramente no es para terminar la guerra. Siguen intentando destruir nuestro Estado e infligir el máximo dolor a nuestra gente”, expresó en sus redes sociales.

Una de las zonas más castigadas fue la región de Odessa. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, afirmó que se trató de “uno de los ataques aéreos enemigos más masivos” registrados en el área. Las autoridades locales informaron que los bombardeos provocaron incendios, daños en edificios administrativos y serias afectaciones en el sector energético.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), al menos cuatro personas resultaron heridas. Además, los cortes de electricidad alcanzaron a infraestructuras críticas vinculadas al suministro de agua y calefacción. El Ayuntamiento de Odessa confirmó que todas las subestaciones de tracción quedaron fuera de servicio, lo que obligó a suspender temporalmente el transporte público.

Rusia repudió el secuestro del petrolero venezolano e instó a Estados Unidos a frenar acciones militares

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuestionó este jueves la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela, un operativo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump bajo la acusación de transportar petróleo cuya venta está restringida.

Lavrov recordó que la compañía estadounidense Chevron opera en Venezuela y compra crudo local, y reclamó que los debates sobre seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico se den en instancias multilaterales, sin acciones unilaterales que escalen la tensión.

Petrolero venezolano

Por su parte, el gobierno venezolano calificó el operativo como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la maniobra expone el verdadero objetivo de Washington: apropiarse del petróleo venezolano sin compensación. Caracas insistió en que el propio Trump admitió ese interés.

La condena se replicó desde Cuba. El canciller Bruno Rodríguez rechazó “de manera contundente” la incautación y la describió como un “vil acto de piratería”, al tiempo que Venezuela advirtió sobre el despliegue militar estadounidense en la región.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a América Latina a mantenerse “alerta” ante las operaciones de EE. UU., que desde agosto sostiene una presencia militar significativa frente a las costas del país.

En ese marco, la operación “Lanza del Sur” realizó bombardeos contra presuntas embarcaciones, con más de 80 muertos, pese a que la ONU y la DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal del narcotráfico hacia territorio estadounidense.

