Nueva York: una actriz de la serie La maravillosa Sra. Maisel murió trágicamente La artista murió luego de que un vehículo la atropelló en el barrio Midtown Manhattan. Tenía 60 años. + Seguir en







La policía confirmó a Us el miércoles 10 de diciembre que no hay arrestos en este momento. Redes sociales

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte trágica de la actriz Wenne Alton Davis, reconocida por su trabajo en la popular serie de Prime Video La maravillosa Sra. Maisel, en Nueva York.

La artista fue atropellada por un automóvil en el barrio Midtown Manhattan y fue derivad a un hospital luego de sufrir graves lesiones en el accidente. Tenía 60 años.

Según los reportes del hecho, todavía se investigan las causas del hecho que todavía están bajo investigación. Luego del impacto, Davis fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai West para recibir atención médica inmediata.

Las autoridades respondieron a un llamado al 911 el lunes 8 de diciembre por por una colisión de vehículo en la que un peatón fue atropellado en la intersección de West 53rd Street y Broadway.

En el lugar determinaron que un hombre de 61 años a bordo de un Cadillac XT6 negro, modelo 2023, atropelló a una víctima que después fue identificada como Davis. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no pudo reponerse a la heridas y se confirmó su deceso en el centro hospitalario.