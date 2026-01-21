IR A
Marvel ya empezó a romper récords con Avengers Doomsday antes de su estreno: cómo lo hizo

La arriesgada estrategia de estrenar avances primero en cines dio resultado y confirmó que el interés por el Universo Marvel sigue intacto, incluso sin apoyarse en grandes eventos televisivos.

En redes sociales, los teasers generaron un volumen de interacción 188% superior al habitual para la franquicia. Además, rompieron marcas internas en plataformas como Instagram y TikTok, y detonaron múltiples tendencias en X

  • Marvel Studios volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención global. Los cuatro teasers de Avengers: Doomsday ya acumulan más de mil millones de vistas combinadas.
  • La campaña comenzó a mediados de diciembre con una jugada poco común en el marketing cinematográfico actual: el primer teaser se exhibió exclusivamente en salas de cine, proyectado antes de Avatar: Fuego y Ceniza.
  • De acuerdo con fuentes cercanas al estudio, la suma total de visualizaciones alcanzó 1.02 mil millones, todas obtenidas de forma orgánica. Aunque versiones pirata circularon en redes desde los primeros días.
Marvel Studios volvió a demostrar que sabe cómo captar la atención global. Los cuatro teasers de Avengers: Doomsday ya acumulan más de mil millones de vistas combinadas, una cifra impresionante si se considera que su lanzamiento no estuvo ligado a transmisiones masivas como el Super Bowl ni a eventos televisivos de gran audiencia.

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, y pinta a evento de los que se comentan durante semanas. ¿Te vas a poner al día o vas a entrar al Multiverso a ciegas? 
La campaña comenzó a mediados de diciembre con una jugada poco común en el marketing cinematográfico actual: el primer teaser se exhibió exclusivamente en salas de cine, proyectado antes de Avatar: Fuego y Ceniza. El avance, centrado en Steve Rogers, no llegó a plataformas digitales sino hasta cinco días después. A partir de ahí, Marvel repitió la fórmula con nuevos teasers semanales, cada uno enfocado en distintos personajes y equipos del universo: Thor, los X-Men, y finalmente Shuri y M’Baku, quienes incluso cruzan camino con Ben Grimm, de Fantastic Four.

De acuerdo con fuentes cercanas al estudio, la suma total de visualizaciones alcanzó 1.02 mil millones, todas obtenidas de forma orgánica. Aunque versiones pirata circularon en redes desde los primeros días —algo prácticamente inevitable cuando el material se muestra en cines—, esto no frenó el entusiasmo. Al contrario: el impacto en conversación digital fue notablemente mayor al promedio de otros lanzamientos de Marvel.

Qué récord tuvo Marvel relacionado a Avengers Doomsday

En redes sociales, los teasers generaron un volumen de interacción 188% superior al habitual para la franquicia. Además, rompieron marcas internas en plataformas como Instagram y TikTok, y detonaron múltiples tendencias en X (antes Twitter), con palabras clave como Doomsday, Steve Rogers, Thor, X-Men y Wakanda dominando la conversación.

La magnitud del logro se entiende mejor al compararlo con otros estrenos recientes. Mientras que avances como Deadpool & Wolverine o Fantastic Four: First Steps alcanzaron cifras récord en 24 horas gracias a su asociación con eventos mediáticos de alto perfil, Avengers: Doomsday logró su impacto sin ese tipo de impulso externo.

