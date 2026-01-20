Cuáles son las 6 películas de Marvel que debés ver antes de Avengers Doomsday

Disney+ te pone deberes. Estas son las 6 películas y series del UCM que debes ver antes de Vengadores: Doomsday ¿Te las sabes de memoria?

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, y pinta a evento de los que se comentan durante semanas. ¿Te vas a poner al día o vas a entrar al Multiverso a ciegas?

El contador ya está en marcha y el Multiverso empieza a crujir . Vengadores: Doomsday se acerca a toda velocidad y Disney+ acaba de lanzar una pista muy clara sobre qué deberías tener fresco en la memoria antes de sentarte en la butaca. No es un tráiler al uso, es casi una invitación directa a hacer los deberes, pero de los que apetecen.

Esta es la miniserie de Marvel que llegará a Disney+ y lanza con todo el 2026

Vengadores: Doomsday no va a ser solo otra reunión de héroes con música épica y portales brillando . Estamos hablando del gran punto de convergencia de todo lo que Marvel ha estado cocinando tras Endgame , con viajes entre realidades, nuevos líderes y un villano que no viene precisamente a negociar.

El movimiento ha sido curioso. Marvel Studios ha publicado en Japón un vídeo promocional de Vengadores: Doomsday que no muestra escenas nuevas de la película, sino un repaso muy calculado por momentos clave del UCM . Una especie de “oye, esto te conviene recordarlo” disfrazado de homenaje .

El montaje empieza mirando al pasado glorioso , con imágenes de la Saga del Infinito , pero pronto deja claro que el foco está en lo que vino después. El mensaje es cristalino: la historia no terminó con Endgame , solo cambió de forma. Y ahora todas esas piezas vuelven a encajar, aunque sea a base de golpes dimensionales.

El vídeo remata con una frase directa al mentón: “En 2026, los Vengadores regresan” . Sin fuegos artificiales, sin discursos. Solo una certeza: Vengadores: Doomsday va a recoger todo lo sembrado en estos años y convertirlo en algo mucho más grande… y seguramente más caótico.

Loki y el Multiverso sostenido con alfileres

Uno de los primeros títulos que destaca Disney+ es Loki, y no es casualidad. La serie protagonizada por Tom Hiddleston pasó de ser una travesura temporal a convertirse en una de las columnas vertebrales del Multiverso. Y su final todavía da vueltas en la cabeza.

Ese Loki que empezó huyendo con el Teseracto terminó cargando literalmente con el peso de todas las realidades. El llamado Dios de las Historias es ahora el guardián de algo que Vengadores: Doomsday amenaza con romper en pedazos. Si alguien tiene motivos para aparecer cuando el caos se desate, es él.

Además, la idea de un Multiverso estable es casi una ironía. Todo parece sostenido con hilo invisible, y Doctor Doom no es precisamente conocido por respetar equilibrios cósmicos. Repasar Loki no es opcional si quieres entender qué está realmente en juego.

loki marvel.jpg

Los Cuatro Fantásticos entran en el tablero

Otro título señalado en rojo es Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, la esperada llegada de la Primera Familia de Marvel al UCM. Más allá del evento en sí, la película dejó varias semillas plantadas directamente para Vengadores: Doomsday.

La más inquietante tiene nombre propio: Franklin Richards. Un niño con un poder que roza lo divino y que, casualmente, acaba orbitando alrededor de Doctor Doom. Si algo nos ha enseñado Marvel es que cuando presentan a alguien así, no es para dejarlo en segundo plano.

Reed, Sue, Johnny y Ben ya no son solo nuevos invitados al universo compartido. Son piezas clave de un conflicto que apunta a dimensiones enteras en peligro. Y sí, todo indica que Doom tiene planes muy concretos con ellos.

Un nuevo Capitán América al frente del equipo

Por primera vez en una película de los Vengadores, el liderazgo recaerá en Sam Wilson. Capitán América: Brave New World es el paso definitivo de Anthony Mackie como Capitán América y una declaración de intenciones muy clara.

Aquí no hay escudos heredados sin más. Hay dudas, decisiones difíciles y la presión de estar a la altura de un símbolo. Aunque su película no se mete de lleno en el Multiverso, sí deja claro que Sam es el pegamento humano que puede mantener unido a un equipo muy distinto al de antes.

En Vengadores: Doomsday, Sam no solo tendrá que coordinar héroes. Tendrá que hacerlo frente a una amenaza que no sigue reglas conocidas. Y eso, siendo sinceros, impone respeto.

sam-wilson-capitan-america-1636637841.jpg.jpg

Thunderbolts, los nuevos Vengadores… a su manera

Si hablamos de equipos poco convencionales, Thunderbolts entra directo en la conversación. Liderados por Yelena Belova, este grupo terminó su película adoptando oficialmente el nombre de Nuevos Vengadores. Y eso no es un detalle menor.

Su escena postcréditos fue una bomba silenciosa: una nave interdimensional con el logo de los Cuatro Fantásticos cruzando el espacio. Más tarde se confirmó que ese momento pertenece directamente a Vengadores: Doomsday. Nada de guiños gratuitos.

Esto coloca a los Thunderbolts en una posición clave. No son héroes clásicos, no juegan limpio, pero cuando el mundo se rompe, a veces necesitas a gente dispuesta a ensuciarse las manos.

Shang-Chi y una señal desde otra realidad

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos lleva años siendo esa historia que parecía aislada… hasta que dejó de serlo. Sus anillos, más que armas, son antenas. Y alguien, o algo, estaba respondiendo desde más allá de nuestra realidad.

Shang-Chi ha estado esperando su llamada, y Vengadores: Doomsday parece ser el momento de recogerla. Su conexión con fuerzas desconocidas encaja perfectamente en una trama donde el Multiverso es el campo de batalla.

Además, seamos claros: hacía falta volver a ver artes marciales repartiendo leña en una peli de los Vengadores. Y Shang-Chi puede aportar justo eso.

Wakanda, Shuri y un océano con cuentas pendientes

El último título destacado es Black Panther: Wakanda Forever, una película marcada por la emoción y el relevo generacional. Shuri tomó el manto y demostró que Wakanda sigue siendo una potencia, incluso en tiempos inciertos.

Pero no llega sola. La presentación de Namor y Talokan añadió una tensión política y militar que Vengadores: Doomsday no va a ignorar. De hecho, el personaje tuvo presencia clara en uno de los teasers del evento cinematográfico.

Shuri ocupando el lugar que una vez tuvo T’Challa es uno de esos momentos que pesan. Y verla luchar junto a los Vengadores vuelve a recordarnos lo mucho que está en juego.

Los clásicos que nunca fallan

Y aunque Disney+ no los destaque en el vídeo, hay dos paradas obligatorias antes de Vengadores: Doomsday: Hay que repasar Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. No solo por nostalgia, sino porque siguen siendo el corazón emocional de todo esto.

Entender de dónde viene el UCM ayuda a comprender por qué este nuevo choque multiversal importa tanto. Las cicatrices siguen ahí, aunque hayan pasado años.

Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, y pinta a evento de los que se comentan durante semanas. ¿Te vas a poner al día o vas a entrar al Multiverso a ciegas?