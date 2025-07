Marvel volvió a sus días de gloria: recaudó más de u$s200 millones con The Fantastic Four

The Fantastic Four: First Steps ya parece ser todo un éxito de taquilla.

La productora cinematográfica Marvel Studios parece haber vuelto a sus días de gloria gracias a los magníficos resultados económicos conseguidos por The Fantastic Four: First Steps, la cual será fue última película en este 2025 y generó mucha expectativa por el regreso de Los 4 Fantásticos .

Si bien su estreno en Argentina fue el jueves 24 de julio, en Estados Unidos llegó a los cines el viernes 25 y tuvo tres días para recaudar en taquilla, por lo que consiguió un total de u$s118 millones solo en el país originario de Marvel . Al sumar lo del resto del mundo, el número llegó hasta los u$s218 millones y esto fue una excelente noticia para The Walt Disney Company.

Vale recordar que The Fantastic Four: First Steps tuvo un presupuesto de u$s200 millones para la producción de la película, por lo que allí no se cuenta el dinero invertido para la promoción. Los especialistas del mundo del cine suelen utilizar la fórmula de multiplicar el monto inicial por dos veces y media, siendo este resultado el número necesario para que las productoras tengan ganancias.

The Fantastic Four: First Steps Pedro Pascal Joseph Quinn The Fantastic Four: First Steps fue muy esperada por los fanáticos. Marvel Studios

En esta ocasión, Marvel Studios tendría que conseguir ingresos de u$s500 millones con la taquilla para que The Fantastic Four: First Steps sea una película redituable, y todo parece estar dado para que eso ocurra más temprano que tarde. Además, al tratarse de la última película del año para la productora, podría tener todavía una mayor ganancia por la nostalgia de los fans.

El conglomerado The Walt Disney Company decidió ponerle fecha de cierre a Marvel Studios y esto rompió el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo, ya que el sinfín de historias tiene un final en el horizonte y se despedirá de sus películas en cines.