Marvel spoileó el regreso más esperado en The Fantastic Four: First Steps

The Fantastic Four: First Steps será el último estreno del 2025 en cines.

La productora cinematográfica Marvel Studios sorprendió a todos los fanáticos tras spoilear un increíble dato sobre The Fantastic Four: First Steps a tan solo días de lo que será el esperado estreno de la película , la cual será la última en este 2025.

Al igual que en todos los estrenos, Marvel preparó una alfombra roja con un sinfín de invitados , donde suele haber varias sorpresas y esto adelanta novedades de sus películas. Y esta ocasión no fue la excepción, ya que la premier mundial de The Fantastic Four: First Steps tuvo lugar el lunes 21 de julio en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, Estados Unidos.

Así, desfilaron muchas estrellas y el que más llamó la atención fue el actor Ioan Gruffudd, quien dio vida al primer Reed Richards de las películas en Fantastic Four (2005). Esto rápidamente reavivó el rumor sobre su presencia en lo que será el último lanzamiento de la productora de Disney en 2025.

Ioan Gruffudd alfombra roja The Fantastic Four: First Steps Marvel Ioan Gruffudd sorprendió a todos con su presencia en la alfombra roja. Redes sociales

Otras figuras que aparecieron en la alfombra roja de The Fantastic Four: First Steps fueron Dafne Keen, Simu Liu y Xochitl Gomez. Este actor dio vida a Shang-Chi, mientras que ellas fueron X-23 y América Chávez, respectivamente, lo que sembró muchas preguntas con lo que esto podría significar, ya que conectaría tres historias totalmente distintas.

Dafne Keen Simu Liu Xochitl Gomez alfombra roja The Fantastic Four: First Steps X-23, Shang-Chi y América Chávez podrían aparecer en The Fantastic Four: First Steps. Redes sociales

Además, en estos casos hay una particularidad: Dafne Keen también apareció en la alfombra roja de Deadpool & Wolverine y luego estuvo en la película como una sorpresa. Luego reveló que le pidió a Marvel que adelanten su presencia en el último tráiler para poder participar de los días previos al estreno, ya que hay mucha exposición.

Disney confirmó el final de Marvel: cuántas películas quedan hasta su despedida de los cines

El conglomerado The Walt Disney Company decidió ponerle fecha de cierre a Marvel Studios y esto rompió el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo, ya que el sinfín de historias tiene un final en el horizonte y se despedirá de sus películas en cines.