Revelado: por qué Marvel no confía en el nuevo Capitán América

Marvel Studios ya no oculta sus dudas: el nuevo Capitán América no convence, y lo más fuerte es que Kevin Feige lo sabe.

Algo huele raro en Marvel. Y no es un experimento de Hydra, ni un chasquido de Thanos. Es la sensación de que alguien muy importante, Kevin Feige, nada menos, empieza a asumir que algo no encajó con el nuevo Capitán América. El escudo está en buenas manos, pero las cifras no lo reflejan.