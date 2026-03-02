Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de la Generación Dorada Ya se conoció al primer participante en abandonar la Casa de Gran Hermano. Las encuestas en redes sociales marcaron una tendencia que no falló a la hora de conocer el voto del soberano. + Seguir en







El soberano decidió quién debió abandonar la casa.

Finalmente llegó la primera gala de eliminación de Gran Hermano y fue el público quien decidió qué participante debía abandonar la casa. Las encuestas en redes sociales ya habían marcado una tendencia entre los dos nominados, Yanina Zilli y Gabriel Lucero, y esa predicción se confirmó al conocerse el voto soberano.

El primer participante en abandonar el reality más famoso de la televisión argentina fue el dibujante Gabriel Lucero. La tendencia en redes sociales ya anticipaba su salida. La eliminación del creador de Gente Rota se produjo tras un fuerte cruce con su contrincante, ocurrido cuando Santiago del Moro anunció los resultados de la votación telefónica en la primera gala de Gran HermanoGeneración Dorada. Con su partida, se abrió oficialmente la etapa de eliminaciones en el programa, marcando un inicio cargado de tensión y dejando en claro que la competencia será intensa desde el comienzo.

Carmiña, Pincoya y Manuel fueron elegidos por el público para continuar en la casa de Gran Hermano. Luego, para sumar tensión, el conductor pidió a los nominados que dijeran a quién preferían ver fuera de la competencia. La intención era provocar un enfrentamiento, y Lucero no dudó en señalar a la ex vedette como su candidata para la salida. Zilli respondió de inmediato y lo expuso frente a Santiago del Moro y todos sus compañeros: “Y ya que no juega, Lucero. Si quiere dormir, que se vaya a la casa”, lanzó con firmeza, desatando un fuerte revuelo dentro del reality.

ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO Las encuestas ya habían adelantado el posible resultado. El cierre de los cómputos, el sondeo publicado el 28 de febrero reunió 8.342 votos y arrojó resultados concluyentes. La tendencia del público castigó con fuerza a una de las nominadas. De acuerdo con los números difundidos por Gastón Trezeguet, Gabriel Lucero se perfilaba como el principal candidato a abandonar la casa más famosa del país, tras recibir el 57,6% de los votos. Muy por detrás quedó Brian, con el 21,6% de sufragios en su contra.

De esta manera, Gabriel Lucero se convirtió en el primer eliminado de la Generación Dorada. Su salida, anticipada por las encuestas en redes sociales y confirmada por el voto del público, marca el inicio de una competencia que promete ser intensa y llena de enfrentamientos dentro de la casa más famosa del país.