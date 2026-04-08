Marvel se encuentra en un año trascendental para el futuro de su participación tanto en el cine como en la televisión.

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Hasta hace poco, empezar notas sobre producciones de Marvel era hablar de la crisis que transitaba la empresa y lo difícil que le había resultado a sus creativos mantener el nivel del Universo Cinematográfico de Marvel después del cierre que significó Avengers: Endgame (2019) .

Sin embargo, hoy seguir hablando de su crisis también se refiere al pasado . Hoy Marvel se enfrenta a un año de continuaciones, y más específicamente, de continuaciones de sus grandes éxitos . Es un año que busca aprovechar lo formado por Deadpool & Wolverine y sus hits en TV , olvidarse de los malos tragos, y tratar de consolidar nuevos éxitos que le permitan armar un nuevo universo del 2027 para adelante . Por eso, estos son los cinco puntos más importantes donde Marvel intentará abordar esta misión .

Ya en emisión semanalmente, Daredevil: Born Again es la segunda temporada de este regreso del mismo Daredevil que ya había tenido tres temporadas en Netflix . Hubo muchos conflictos en el desarrollo de la primera temporada, y aún con esos altibajos, logró convencer a muchísima gente de que podía ser una buena idea continuar con esto.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again promete mayor calidad, mayor consistencia, el regreso de otros personajes de The Defenders como Jessica Jones (Krysten Ritten) y una conexión más profunda con otras producciones del MCU como la pelicula de Spider-Man o el futuro de Punisher. Es el primer paso importante de Marvel en el año y culminará con el octavo episodio el 5 de mayo de este año.

Detrás de su participación en la primera temporada de Daredevil y como nexo a la pelicula de Spider-Man , que también lo tiene en el elenco, tenemos el regreso del actor Jon Bernthal como este personaje. The Punisher: One Last Kill será una historia propia de The Punisher y llegará el 12 de mayo , tan solo una semana después del último episodio de Daredevil: Born Again.

Este formato de especiales “one shot” es muy acertado para lo que Marvel suele hacer en comics, y cuando empezaron a hacer contenido para Disney+ parecía una solución bastante completa. Sin embargo, luego del especial de Guardians of the Galaxy y del de Werewolf by Night, Marvel no volvió a utilizar el formato. Veremos si The Punisher: One Last Kill le da la vuelta de tuerca necesaria para que vuelva a ser funcional.

X-Men ’97 - Temporada 2

Si no se habla de una crisis profunda de Marvel y una reinvención absoluta de su universo, es únicamente porque tienen una as bajo la manga: los X-Men. La saga de los mutantes es la solución perfecta para darle aire a todos los superheroes que han saturado la pantalla. A su vez, hay dos cosas muy buenas respecto a esto: ha pasado mucho tiempo de la última pelicula de los mutantes, y Fox nunca los ha adaptado fielmente.

Esa adaptación fiel tiene su mayor exponente audiovisual en la serie de X-Men de los ‘90, que continua con esta versión cuya primera temporada ha sorprendido a muchos y ha significado una de las mejores producciones que ha hecho Marvel en mucho tiempo. La segunda temporada promete profundizar esto, así que la expectativa es absoluta. Está confirmado que llegará en nuestro otoño, así que es posible que ocupe un lugar de calendario entre mayo y junio, después de The Punisher: One Last Kill y antes de la primera pelicula del año que Marvel tiene para ofrecer.

X-Men XMen Marvel Marvel

Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man ha sido una de las piezas fundamentales del MCU durante su máximo esplendor, teniendo participaciones en peliculas importantes como Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019), aunque también ha tenido su propia trilogía sumamente exitosa que culminó con Spider-Man: No Way Home en 2021.

Cinco años después y con un gran debate contractural entre Marvel y Sony, Spider-Man se ha perdido el fracaso del MCU y vuelve para intentar encauzar el barco no sólo con una nueva trilogía que seguramente le rendirá a Sony, sino también con una pelicula sumamente conectada donde compartirá pantalla con el Hulk de Mark Ruffalo y el Punisher de Jon Bernthal. Saldrá el 31 de julio de este mismo año y será, sin dudas, el paso masivo que Marvel dará previo a su más grande apuesta en años.

Avengers: Doomsday

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Si es una buena idea o no, el tiempo lo dirá, pero en un principio es la apuesta más ambiciosa desde que Avengers: Endgame terminó. Parece ser el evento más grande desde la existencia de este universo, y no sólo oficiará como un gran cierre junto a su secuela Avengers: Secret Wars (2027); si no también sentará las bases de una etapa completamente nueva para este universo. Sale el 18 de diciembre y competirá en salas con otros tanques del cine, como por ejemplo, Duna: Parte Tres.