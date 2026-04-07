¿Cambia la fecha de estreno? Cuál es la variante que tiene en mente Marvel con Avengers: Doomsday

Desde Marvel Studios analizan la posibilidad de cambiar el estreno de Avengers: Doomsday por Dune 3 y los fans nos podríamos quedar sin el evento “Dunesday”.

Aunque analistas como John Campea aseguran que hay conversaciones internas avanzadas en Marvel para mover la fecha al 11 de diciembre, todavía no hay una confirmación oficial.

Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas de la década y contará con una gran cantidad de estrellas en su elenco. Este film iba a salir en principio en mayo de 2026 pero luego se cambió la fecha para diciembre. No obstante, existe la posibilidad de que ocurra una nueva modificación para no competir contra otra gran producción .

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Hasta ahora, el día fijado para que llegue esta esperada película es el 18 de diciembre . Sin embargo, Marvel considera realizar una modificación a pocos meses de su salida . Según informó John Campea en su canal de Youtube , podría haber un cambio de fecha de estreno para Avengers: Doomsday para que no coincida con la salida de Dune 3 .

Campea contó que esto no responde solo al hecho de competir contra otra producción sino que hay preocupación con respecto a las salas IMAX que suelen generar grandes ingresos. En ese sentido, Dune tendría exclusividad de tres semanas en IMAX , y eso podría perjudicar el desempeño en la taquilla del film de Marvel. En ese sentido, la posible nueva fecha de estreno sería el 11 de diciembre , es decir, una semana antes de lo previsto.

No obstante, por el momento no hay confirmación oficial pero, según el analista, ya hubo conversaciones internas dentro de Marvel Studios .

Cuando se supo que ambas películas llegarían el mismo día , los fans querían que este evento se convirtiera en el nuevo “Barbenheimer” . En julio de 2023 se estrenaron Barbie y Oppenheimer simultáneamente y se generó un furor en internet por ir a ver ambas películas el mismo día. Este fenómeno ayudó a ambos films, pero parece que no ocurriría lo mismo en el caso del “Dunesday” .

avangers doomsay

Con el problema de las salas IMAX y la gran competencia que supone Dune 3, podría ser posible que Avengers: Doomsday cambie su fecha de estreno para salir antes. Si llega a ocurrir, los fans no tendrán la experiencia “Dunesday” (a no ser que esperen una semana, pero así estarían expuestos a muchos spoilers).

Aparte de la reciente intriga por la fecha de estreno, no conocemos mucho de la historia de la película. Sí sabemos que se reunirán varios de los Vengadores con los Thunderbolts, los 4 Fantásticos y los X-Men. Además, tendremos el regreso de actores muy recordados e importantes como Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), entre otros.

Originalmente programada para el 18 de diciembre de 2026, Marvel Studios está considerando adelantar la película al 11 de diciembre. El motivo principal es evitar la competencia directa con Dune 3, que se estrena el mismo día, buscando asegurar un mejor arranque en taquilla sin dividir a la audiencia.

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Es el factor determinante. Se reporta que Dune 3 tiene un contrato de exclusividad de tres semanas en salas IMAX. Si Avengers: Doomsday se estrena el mismo día, perdería los ingresos masivos que generan estas pantallas especiales, las cuales son vitales para las grandes producciones de Marvel.

Inspirados por el éxito de “Barbenheimer” (Barbie y Oppenheimer), los fans esperaban que el estreno simultáneo de Avengers y Dune fuera el gran evento social del año. Sin embargo, a diferencia de 2023, los estudios parecen preferir la seguridad financiera sobre el furor de internet, priorizando que cada película tenga su propio espacio para brillar.

Aunque analistas como John Campea aseguran que hay conversaciones internas avanzadas en Marvel para mover la fecha al 11 de diciembre, todavía no hay una confirmación oficial. Por ahora, la fecha en el calendario sigue siendo el 18 de diciembre, pero la industria espera un anuncio inminente.