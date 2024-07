Marvel lanzó el tráiler oficial de la serie Agatha All Along: ¿Wanda Maximoff está muerta?

El tráiler de Agatha All Along reveló qué pasó con Wanda Maximoff.

La división Marvel Television lanzó el primer tráiler oficial de la serie Agatha All Along y sorprendieron a todos los fans tras mostrar lo que aparenta ser el cuerpo sin vida del personaje Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Tras el anuncio de su regreso por parte de Disney, llega la primera entrega del nuevo Marvel Television que llenó de ilusión a todos los fans con la posibilidad de retomar la historia de Wanda Maximoff luego del final de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así, desde mayo de 2022 se cree que Scarlet Witch está muerta y parece que Agatha All Along revelará qué ocurrió con ella.