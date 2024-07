Marvel Studios confirmó una nueva película de X-Men tras Deadpool y Wolverine

Esto significó que 10 proyectos fueron tirados a la basura y se trató de las siguientes películas: X-Men vs Fantastic Four, X-Force, Gambito, Multiple Man, X-23, Kitty Pryde, The New Mutants (tanto la 2 como la 3), Alpha Flight y Exiles. Por eso, la llegada de Deadpool y Wolverine representa un reinicio para la popular franquicia.

Logo de 20th Century-Fox destruido Deadpool y Wolverine Marvel Studios El logo destruido de 20th Century-Fox en Deadpool y Wolverine puede significar que se borrará lo ocurrido con los X-Men por fuera de Marvel Studios. Captura YouTube

En diálogo con el portal Entertainment Weekly, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige fue consultado por una película exclusivamente de X-Men y explicó: "El 25 de julio es realmente cuando todo comienza, cuando sale Deadpool y Wolverine...". De esta manera, llenó de ilusión a los fans y hay mucha expectativa con todos los cambios que presentarán estos dos personajes al Universo Cinematográfico de Disney.

Marvel confirmó la noticia menos esperada sobre la nueva película de los Vengadores: "No vuelven"

El estudio cinematográfico Marvel Studios rechazó el regreso de los hermanos Anthony y Joe Russo como directores de la película Avengers 5, recordando que ellos estuvieron al frente de Infinity War (2018) y Endgame (2019).