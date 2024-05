Disney anunció un cambio en Marvel que modificará las películas y series para siempre

The Walt Disney Studios anunció el regreso de la división Marvel Television , la cual estuvo encargada durante casi 10 años de la realización de las diferentes series antes de ser comprada y fusionada con Marvel Studios.

Mientras los diferentes productores de Marvel se encargaban de hablar sobre las series Agatha All Along (se estrena el 18 de septiembre), Daredevil: Born Again (marzo de 2025) y Ironheart (2025), se pudo ver arriba de sus nombres el título "Marvel Television". Así, la antigua rama de la franquicia de superhéroes está de regreso y con un claro objetivo por delante.

Marvel Television Agatha Daredevil Ironheart Así se confirmó el regreso de Marvel Television. Redes sociales

Todo esto significa que Disney decidió dividir las tareas con quienes corresponden, con el claro objetivo de dedicarle el tiempo necesario a cada producción. Así, Marvel Studios quedará a cargo de las películas, Marvel Television de las series y Marvel Animation de todos los contenidos animados.

Todas las series de Marvel Television entre 2010 y 2019

A lo largo de la década, fueron diferentes canales los que adquirieron diferentes licencias para realizar múltiples series de Marvel. Todas las creaciones en este tiempo fueron:

ABC : Agents of S.H.I.E.L.D. Agent Carter Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot Inhumans

: Fox : The Gifted

: Freeform : Cloak & Dagger

: FX : Legion

: Hulu : Runaways Helstrom

: Netflix : Daredevil Jessica Jones Luke Cage Iron Fist The Defenders The Punisher

Wilson Fisk Kingpin, Matt Murdock Daredevil y Black Bolt Kingpin, Daredevil y Black Bolt ya hicieron sus debuts en Marvel Studios. Capturas Disney+

Este contenido ahora se encuentra en manos de The Walt Disney Studios y Marvel Studios, por lo que lentamente han ido introduciendo diferentes personajes a su Universo Cinematográfico. Algunos de los personajes que aparecieron son Matt Murdock (Daredevil), Wilson Fisk (Kingpin) y Blackagar Boltagon (Black Bolt).