30 de abril de 2026 Inicio
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Luna Llena en Escorpio: el ritual que recomiendan hacer el 1 de mayo para soltar y renacer

La energía de esta lunación, influida por Plutón en Acuario, invita a cerrar ciclos, liberar cargas del pasado y acompañar los cambios internos con una práctica enfocada en la transformación personal.

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El mejor ritual que recomiendan hacer para soltar y renacer.

El mejor ritual que recomiendan hacer para soltar y renacer.

  • Se trata de una lunación intensa marcará un clima emocional profundo
  • La energía favorecerá procesos de cierre y renovación interna
  • El eje entre dos signos activará cambios personales importantes
  • Plutón tendrá un papel clave en esta configuración astral
  • El movimiento lunar invita a soltar cargas del pasado

Luna Llena en Escorpio: la lunación llega con una energía especialmente intensa para quienes sienten que es momento de cerrar una etapa y abrir una nueva. El mejor ritual que recomiendan hacer para soltar y renacer.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.
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Este plenilunio ocurre durante la temporada taurina, un eje astrológico que suele movilizar el vínculo entre la seguridad y la transformación profunda. Además, esta vez la Luna está influida por Plutón en Acuario, lo que potencia procesos internos relacionados con el desapego, la renovación y los cambios que muchas veces comienzan desde adentro.

Las Lunas llenas suelen representar culminaciones, revelaciones y momentos de mayor sensibilidad. Pero cuando ocurren en Escorpio, esa energía puede sentirse todavía más profunda. Para muchas personas, este tipo de eventos no solo marcan un punto final, sino también el comienzo de una transformación silenciosa pero profunda. Por eso, es un periodo nutrido para realizar prácticas vinculadas con dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo.

Ritual luna llena

Cuál es el mejor ritual para la Luna Llena en Escorpio

Uno de los ritos más recomendados para esta lunación consiste en trabajar conscientemente con la energía del desapego.

Qué necesitás

  • una vela blanca
  • un papel
  • una lapicera
  • un recipiente
  • un vaso con agua

Cómo hacerlo paso a paso

  1. Buscá un momento de calma durante la noche del 1 de mayo y encendé la vela como símbolo de claridad.
  2. Luego escribí en el papel todo aquello que querés soltar: miedos, vínculos desgastados, pensamientos repetitivos, emociones que ya no querés cargar.
  3. Después de leerlo en voz baja, repetí una intención personal enfocada en la liberación interior y rompé el papel en pequeños trozos para simbolizar el cierre de ese ciclo.
  4. Finalmente, lavate las manos con el agua para representar la renovación energética.

La combinación entre Escorpio y Plutón favorece todo lo asociado con la transformación profunda. Este ritual busca acompañar ese proceso para que la energía de la Luna pueda sentirse como un punto de inflexión emocional. Mientras un signo invita a soltar, el otro recuerda la importancia de reconstruir desde un lugar más estable y auténtico.

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