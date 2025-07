Marvel introdujo al villano más esperado por los fans: de quién se trata

En el último capítulo de la serie Ironheart, se reveló que el villano detrás de todo era Mephisto (traducido como Mefisto), es decir que Marvel finalmente confirmó la presencia del mismísimo diablo en su Universo Cinematográfico. Para este papel, decidieron convocar al actor Sacha Baron Cohen y quedó confirmado que la filtración del portal Deadline en 2022 era real.

Sacha Baron Cohen Mephisto Mefisto Ironheart Sacha Baron Cohen dará vida a Mephisto en el UCM. Marvel Studios

De esta manera, el episodio The Past Is the Past mostró cómo fue el paso a paso para la introducción de Mephisto, la cual se llevó a cabo a través del antagonista Parker Robbins (Anthony Ramos). Tras un robo defectuoso, el diablo aprovechó la situación para darle una mano y conseguir un acuerdo a cambio de su alma, algo muy oscuro para un show de Disney+.

Si bien no se confirma en ese momento, al final del capítulo hay una conversación entre el personaje de Sacha Baron Cohen y la protagonista Riri Williams (Dominique Thorne). En la misma, el villano muestra su verdadera cara en el reflejo de una cuchara con la que estaba revolviendo su café, donde se puede observar el color rojo original de los cómics.

Sacha Baron Cohen Mephisto Mefisto Ironheart Mephisto mostró su aspecto real de una forma muy particular. Marvel Studios

Ahora solo resta esperar para conocer cuáles son los planes a futuro de Marvel Studios con Mephisto, pero lo cierto es que la introducción de este villano genera mucha expectativa, ya que no hubo, hay ni habrá nadie con más poder para hacer el mal que él. Además, Ironheart concluye luego de que Riri Williams acepte entregar su alma al diablo, por lo que todo parece indicar que terminará por convertirse en un personaje vil dentro del UCM.

