El sorpresivo guiño de Marvel: ¿vuelven Los 4 Fantásticos originales en la nueva película?

La productora cinematográfica Marvel Studios protagonizó un sorpresivo guiño de cara al lanzamiento de The Fantastic Four: First Steps , una película que se espera hace mucho tiempo y ahora parece indicar que reunirá a los antiguos integrantes de Los 4 Fantásticos con los nuevos.

De esta manera, a semanas del estreno de The Fantastic Four: First Steps, el actor chileno Pedro Pascal se mostró junto con la actriz estadounidense Jessica Alba. Esto parece haber estado orquestado por Marvel, ya que es mucha casualidad que justo hayan coincidido dos integrantes de Los 4 Fantásticos.

Pedro Pascal Jessica Alba Los 4 Fantásticos Pedro Pascal y Jessica Alba coincidieron en un evento. Dave Benett

Tras aparecer en la alfombra roja, Pascal y Alba se tomaron una fotografía juntos y en medio de un abrazo, el cual evidenció cierta cercanía entre ambos. Si se observa la carrera de cada uno, nunca han trabajado en un mismo proyecto, por lo que todo parece apuntar a que ella volverá a interpretar a Sue Storm en The Fantastic Four: First Steps, lo que significaría que se vivirá una reunión de varias generaciones de Los 4 Fantásticos.

Pedro Pascal Jessica Alba Los 4 Fantásticos The Fantastic Four: First Steps podría incluir a todos los superhéroes de Los 4 Fantásticos. Redes sociales

