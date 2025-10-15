IR A
Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Durante la Comic Con de Nueva York, la compañía anunció todos los estrenos que habrá en los próximos meses y reveló algunos avances.

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

La New York Comic Con se convirtió en el epicentro de la fase televisiva de Marvel, con Marvel Television y Marvel Animation revelando un torrente de estrenos que aterrizarán en Disney+ en los próximos años.

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

El panel, moderado por Brandon Davis y con la presencia clave de Brad Winderbaum (Head of Marvel Television y Marvel Animation), demostró el compromiso absoluto de la franquicia con la expansión de su universo a través del streaming. Desde el regreso de héroes clásicos de Nueva York hasta la esperada continuación de las tramas más intrigantes del UCM, los anuncios confirmaron que la plataforma será el principal campo de batalla narrativo para el MCU.

El evento no solo se centró en series animadas, que gozan de un nuevo apogeo, sino que brindó emocionantes actualizaciones sobre dramas de acción real con el regreso de personajes icónicos.

La mezcla de nostalgia—con los creadores originales de X-Men de vuelta—y la continuidad del UCM—con el regreso confirmado de Jessica Jones—subrayó la inteligencia de Marvel para honrar su legado mientras forja su futuro. La ambición de la franquicia es clara: usar la televisión para contar historias complejas y entrelazadas que mantendrán a los fans en vilo hasta 2026.

Cuáles son las series que Marvel tiene planeadas para 2026

Tu amigo y vecino Spider-Man, Temporada 2

Marvel Animation confirmó el regreso de su héroe arácnido con el anuncio de la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man. El Head de Marvel Animation, Brad Winderbaum, adelantó que esta nueva entrega, que llegará a Disney+ en el otoño boreal de 2026, explorará historias inéditas del joven Spidey. La gran revelación del avance, que generó un entusiasmo inmediato entre los fans, fue la aparición de una misteriosa sustancia viscosa negra, sugiriendo que la trama se adentrará en el territorio del icónico simbionte.

X-Men '97, Temporada 2

La aclamada resurrección animada de los mutantes continuará. Winderbaum confirmó que los guionistas originales de X-Men: La serie animada, Eric y Julia Lewald, junto al director original Larry Houston, se unen a la segunda temporada de X-Men '97 como productores ejecutivos. Este reencuentro creativo promete mantener la fidelidad al espíritu de la serie clásica, mientras explora nuevos horizontes. El estreno de la Temporada 2 está programado para el verano boreal de 2026 en Disney+.

Daredevil: Born Again, Temporada 2

El regreso del "Hombre sin Miedo" a Nueva York fue uno de los momentos estelares de la convención. Charlie Cox subió al escenario para hablar sobre el futuro de Matt Murdock/Daredevil. La euforia fue total cuando se anunció el regreso de Krysten Ritter al UCM como Jessica Jones, seis años después del final de su serie. Juntos, compartieron un avance de la Temporada 2 de Daredevil: Born Again, que llegará a Disney+ en marzo de 2026. Además, se confirmó una noticia aún más emocionante: la Temporada 3 de la serie ya está en producción.

Wonder Man

Yahya Abdul-Mateen II y Sir Ben Kingsley ofrecieron un vistazo exclusivo a Wonder Man, una serie de ocho episodios que promete ser una mirada "detrás de cámaras" de una película de superhéroes. Kingsley y Abdul-Mateen II (quien interpreta al personaje principal, un actor que también es superhéroe) destacaron lo divertido que fue trabajar con el director Destin Daniel Cretton y rodar en Los Ángeles. El primer tráiler de la serie se compartió en el evento, y su estreno en Disney+ está fijado para el 27 de enero de 2026.

Wonder Man

VisionQuest

El cierre del panel llegó con una gran sorpresa: VisionQuest, la conclusión de la trilogía narrativa que comenzó con WandaVision y continuó con Agatha En Todas Partes. El veterano del UCM Paul Bettany se unió a Winderbaum para hablar de su reencuentro actoral con el icónico Ultrón de James Spader. Bettany compartió un avance exclusivo de la serie, confirmando que este cierre de la historia del sintezoide se estrenará en Disney+ en algún momento de 2026.

