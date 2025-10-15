IR A
Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

Con sátira metareferencial, la serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II promete ser una comedia sumamente diferente para el UCM.

A casi cuatro años de su primer anuncio, Marvel Studios ha liberado el primer avance de la serie Wonder Man. Desde que se reveló el programa, se sabía que se trataría de una comedia. Sin embargo, el ver que la historia tratará al personaje como un producto ficticio, enfocándose en el actor que quiere interpretarlo fue una sorpresa para los fanáticos.

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams, un actor con una carrera poco memorable que podría encontrar en Wonder Man el papel de su vida. La trama nos presenta al cineasta Von Kovak, interpretado por Zlatko Buri, a quien muchos recordarán por su reciente papel en Superman. Él será el encargado de dirigir el remake de la película que cautivó a Williams de niño.

Qué podemos esperar del estreno de Wonder Man de Marvel en 2026

El personaje de Abdul-Mateen II no será el único intentando convertirse en el mítico superhéroe. El adelanto trae de vuelta a un viejo conocido del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Trevor Slattery, encarnado por Ben Kingsley, un viejo actor que en Iron Man 3 dio vida a la versión falsa del Mandarín. A pesar de buscar el mismo papel que Simon, el adelanto deja ver cómo Slattery se convierte en una especie de mentor para él.

Lo más llamativo de la serie creada por Destin Daniel Cretton director detrás de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Spider-Man: Brand New Day— y Andrew Guest es su ambientación. Será un programa con humor metareferencial que se burlará de la forma en la que se producen las películas de superhéroes. De cierta forma, se siente una inspiración bastante fuerte en The Studio, de Seth Rogen y Evan Goldberg. Esto no solo sucede por el uso de estudios de Hollywood, lo cual se aleja de la fría Nueva York donde Marvel Studios suele desarrollar sus historias, sino también por la banda sonora conformada por música de jazz que recuerda al trabajo de Antonio Sánchez.

A diferencia de muchas de las series que Marvel Studios ha lanzado en los últimos años, Wonder Man parece tener expectativas altas. Tras la liberación del avance, los fanáticos del UCM han compartido su emoción por ver un programa con un formato distinto a lo que el estudio acostumbra a hacer. Originalmente, la serie se estrenaría en diciembre de este año, pero con la revelación del primer adelanto se anunció un pequeño retraso y ahora verá la luz el próximo 27 de enero.

