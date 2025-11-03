¿Confirmado? Marvel habría decidido quién es el nuevo Pantera Negra para los próximos estrenos

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, sirviendo como antesala del gran cierre multiversal de Secret Wars. Y si algo parece claro, es que Wakanda jugará un papel esencial en esa guerra de realidades, con Shuri al frente de las tropas.
Una filtración apunta a quién llevará el manto de la pantera durante los próximos años en el universo cinematográfico de Marvel. Desde la trágica muerte de Chadwick Boseman en 2020, el futuro de Black Panther dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una incógnita. Ahora, una nueva filtración podría haber revelado quién será el encargado de mantener vivo el legado de Wakanda, justo cuando se acerca el estreno de Avengers: Doomsday.
El rumor proviene del conocido scooper @MyTimeToShineH, quien asegura que Letitia Wright, intérprete de Shuri, seguirá siendo la principal Black Panther durante los próximos años. Aunque Marvel planea introducir a más portadores del título, Wright se mantendría como el rostro central de la saga en el futuro inmediato.
Quién sería el nuevo Pantera Negra de Marvel
El primer Black Panther (2018) fue un fenómeno cultural sin precedentes. La película no solo celebró la identidad africana y su herencia, sino que también llevó a T’Challa y Wakanda al corazón del público mundial, generando una auténtica revolución en la representación heroica de Marvel.
Tras la muerte de Boseman, Marvel decidió no reemplazar a su personaje, optando en Black Panther: Wakanda Forever (2022) por mostrar el dolor y la resiliencia del pueblo wakandiano. En el film, Shuri asumía el manto del Pantera Negra, enfrentándose al poderoso Namor y descubriendo, al final, que su hermano había tenido un hijo: Toussaint, también conocido como T’Challa II.
Los rumores sobre Avengers: Doomsday apuntan a que Shuri volverá con un papel mucho más relevante, dejando atrás su rol secundario en anteriores entregas. Según el propio testimonio de Wright: “Es un conjunto de grandeza, y estoy emocionada de formar parte de ello. Esta vez tengo un papel un poco más grande.”
Eso encaja con las filtraciones de arte conceptual que muestran a la heroína liderando batallas junto a otros Vengadores, mientras nuevas variantes del multiverso entran en juego. La duda es si en Secret Wars (prevista para diciembre de 2027) veremos al nuevo T’Challa adulto o una versión alternativa de él procedente de otro universo.
Marvel estaría planeando una transición compartida del título de Black Panther, inspirada en los cómics, donde Shuri y T’Challa han llegado a ser Panteras Negras simultáneamente. En esas historias, Shuri gobierna Wakanda mientras T’Challa, bendecido por Bast, asume el rol de Rey de los Muertos, un guardián espiritual y guerrero del más allá.
Si el estudio sigue esa línea, podríamos ver a Wright manteniendo el liderazgo político y emocional, mientras otro actor —posiblemente Damson Idris— asumiría un papel más físico y combativo como el nuevo T’Challa. Idris, sin embargo, ya ha negado los rumores entre risas: “No, no. No sé nada de eso.”
Desde su primera aparición en el UCM, Shuri ha pasado de ser la hermana ingeniosa de T’Challa a una heroína completa, capaz de unir tecnología, ciencia y tradición en un mismo ideal. Su dominio del vibranium y su visión moderna de la realeza wakandiana han redefinido lo que significa ser Black Panther. A diferencia de su hermano, que representaba la nobleza clásica del trono, Shuri encarna la innovación y la resiliencia, dos cualidades que han conectado profundamente con las nuevas generaciones de fans.
Además, su ascenso simboliza un cambio dentro del propio Marvel Studios: un liderazgo femenino, joven y afrodescendiente en el centro del universo cinematográfico, algo que hasta hace poco parecía improbable. Si el futuro del UCM pasa por Wakanda, Shuri será su mente brillante y su corazón valiente, guiando la saga hacia una nueva era de poder, inteligencia y emoción.
