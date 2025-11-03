¿Confirmado? Marvel habría decidido quién es el nuevo Pantera Negra para los próximos estrenos

Una filtración apunta a quién llevará el manto de la pantera durante los próximos años en el universo cinematográfico de Marvel.

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, sirviendo como antesala del gran cierre multiversal de Secret Wars. Y si algo parece claro, es que Wakanda jugará un papel esencial en esa guerra de realidades, con Shuri al frente de las tropas.

Una filtración apunta a quién llevará el manto de la pantera durante los próximos años en el universo cinematográfico de Marvel . Desde la trágica muerte de Chadwick Boseman en 2020 , el futuro de Black Panther dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una incógnita . Ahora, una nueva filtración podría haber revelado quién será el encargado de mantener vivo el legado de Wakanda , justo cuando se acerca el estreno de Avengers: Doomsday .

El rumor proviene del conocido scooper @MyTimeToShineH , quien asegura que Letitia Wright , intérprete de Shuri , seguirá siendo la principal Black Panther durante los próximos años. Aunque Marvel planea introducir a más portadores del título , Wright se mantendría como el rostro central de la saga en el futuro inmediato .

El primer Black Panther (2018) fue un fenómeno cultural sin precedentes. La película no solo celebró la identidad africana y su herencia, sino que también llevó a T’Challa y Wakanda al corazón del público mundial, generando una auténtica revolución en la representación heroica de Marvel .

Tras la muerte de Boseman , Marvel decidió no reemplazar a su personaje , optando en Black Panther: Wakanda Forever (2022) por mostrar el dolor y la resiliencia del pueblo wakandiano. En el film, Shuri asumía el manto del Pantera Negra , enfrentándose a l poderoso Namor y descubriendo , al final, que su hermano había tenido un hijo: Toussaint, también conocido como T’Challa II .

Los rumores sobre Avengers: Doomsday apuntan a que Shuri volverá con un papel mucho más relevante , dejando atrás su rol secundario en anteriores entregas. Según el propio testimonio de Wright: “Es un conjunto de grandeza, y estoy emocionada de formar parte de ello. Esta vez tengo un papel un poco más grande.”

wakanda

Eso encaja con las filtraciones de arte conceptual que muestran a la heroína liderando batallas junto a otros Vengadores, mientras nuevas variantes del multiverso entran en juego. La duda es si en Secret Wars (prevista para diciembre de 2027) veremos al nuevo T’Challa adulto o una versión alternativa de él procedente de otro universo.

Marvel estaría planeando una transición compartida del título de Black Panther, inspirada en los cómics, donde Shuri y T’Challa han llegado a ser Panteras Negras simultáneamente. En esas historias, Shuri gobierna Wakanda mientras T’Challa, bendecido por Bast, asume el rol de Rey de los Muertos, un guardián espiritual y guerrero del más allá.

Si el estudio sigue esa línea, podríamos ver a Wright manteniendo el liderazgo político y emocional, mientras otro actor —posiblemente Damson Idris— asumiría un papel más físico y combativo como el nuevo T’Challa. Idris, sin embargo, ya ha negado los rumores entre risas: “No, no. No sé nada de eso.”

Desde su primera aparición en el UCM, Shuri ha pasado de ser la hermana ingeniosa de T’Challa a una heroína completa, capaz de unir tecnología, ciencia y tradición en un mismo ideal. Su dominio del vibranium y su visión moderna de la realeza wakandiana han redefinido lo que significa ser Black Panther. A diferencia de su hermano, que representaba la nobleza clásica del trono, Shuri encarna la innovación y la resiliencia, dos cualidades que han conectado profundamente con las nuevas generaciones de fans.

Además, su ascenso simboliza un cambio dentro del propio Marvel Studios: un liderazgo femenino, joven y afrodescendiente en el centro del universo cinematográfico, algo que hasta hace poco parecía improbable. Si el futuro del UCM pasa por Wakanda, Shuri será su mente brillante y su corazón valiente, guiando la saga hacia una nueva era de poder, inteligencia y emoción.

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, sirviendo como antesala del gran cierre multiversal de Secret Wars. Y si algo parece claro, es que Wakanda jugará un papel esencial en esa guerra de realidades, con Shuri al frente de las tropas.