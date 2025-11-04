IR A
IR A

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

El simbionte vuelve a hacer de las suyas para la cuarta entrega de la saga, que se estrenará en 2026. Podría recuperar a un personaje clave para Venom.

El regreso de Flash completaría ese reencuentro

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado.

Redes sociales
  • El regreso de Peter Parker al cine va a traer más sorpresas de las que nadie esperaba. Spider-Man 4, la nueva película del héroe arácnido interpretado por Tom Holland.
  • Un rumor reciente apunta a que Flash Thompson (Tony Revolori) regresará en Spider-Man 4, y su relación con Venom podría abrir un camino realmente interesante.
  • En los cómics de Marvel, Flash Thompson es uno de los personajes más interesantes por su evolución. Empezó siendo el típico matón de instituto que se metía con Peter Parker.
  • El propio Tom Holland ha dejado caer que Spider-Man 4 mostrará a un Peter más adulto, más consciente del peso de sus decisiones y más solitario que nunca. Después de que todos olvidaran quién es, su nueva vida universitaria le obligará a empezar desde cero.

Prepárate, porque el regreso de Peter Parker al cine va a traer más sorpresas de las que nadie esperaba. Spider-Man 4, la nueva película del héroe arácnido interpretado por Tom Holland, promete ser el inicio de una nueva etapa, pero no del todo libre del pasado. Y lo más curioso es que ese pasado podría incluir a un personaje con una conexión muy, pero que muy simbiótica.

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, sirviendo como antesala del gran cierre multiversal de Secret Wars. Y si algo parece claro, es que Wakanda jugará un papel esencial en esa guerra de realidades, con Shuri al frente de las tropas.
Te puede interesar:

¿Confirmado? Marvel habría decidido quién es el nuevo Pantera Negra para los próximos estrenos

Un rumor reciente apunta a que Flash Thompson (Tony Revolori) regresará en Spider-Man 4, y su relación con Venom podría abrir un camino realmente interesante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La película Spider-Man 4, subtitulada Brand New Day, será la primera película del nuevo ciclo del trepamuros tras los acontecimientos de No Way Home. Después de todo lo que vivió Peter Parker, la pérdida, el sacrificio y la soledad absoluta, esta cuarta entrega apunta a un renacer. Pero eso no significa que Peter haya dejado atrás a todos los que conocía.

Cómo podría aparecer Venom en la nueva película de Spider-Man

Según el conocido insider Daniel Richtman, Tony Revolori volverá a interpretar a Flash Thompson. El actor, que ya apareció en la trilogía anterior, daría así continuidad a su versión del personaje: ese chico rico y presumido que se burlaba constantemente de Peter Parker sin saber que su “enemigo” de clase era nada menos que Spider-Man.

Aunque su papel sería pequeño, el hecho de que Flash regrese indica que el nuevo capítulo del arácnido mantendrá algunos vínculos emocionales con el pasado. Y no nos engañemos: eso siempre da juego.

En los cómics de Marvel, Flash Thompson es uno de los personajes más interesantes por su evolución. Empezó siendo el típico matón de instituto que se metía con Peter Parker. Pero con los años, su historia cambió drásticamente. Flash pasó de ser un fanático de Spider-Man (sí, irónicamente idolatraba al héroe sin saber que era su víctima preferida) a convertirse en algo mucho más complejo.

Tras alistarse en el ejército, Flash sufrió graves heridas en combate, y fue entonces cuando su destino se cruzó con el del simbionte Venom. En una de las etapas más potentes de los cómics, se convirtió en Agent Venom, un antihéroe con el poder del simbionte pero controlado por su disciplina militar.

Esa mezcla de culpa, redención y heroísmo lo transformó en un personaje muy querido por los lectores. Así que si Marvel decide recuperar a Flash en Spider-Man 4, no sería simplemente un cameo nostálgico, sino una oportunidad para sembrar algo mucho más grande. ¿Y si esta vez el simbionte elige a otro huésped?

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel

Después del breve pero contundente guiño del simbionte al final de No Way Home, los fans llevan tiempo preguntándose cuándo entrará de lleno Venom en la historia del Spider-Man de Tom Holland. Y aunque todo apunta a que Sony y Marvel seguirán colaborando en universos interconectados, Spider-Man 4 podría ser la película perfecta para dar ese paso.

En los cómics, la conexión entre Peter, Eddie Brock y Flash Thompson es una maraña emocional digna de telenovela multiversal. Pero la idea de que Flash, el eterno secundario cómico, pueda acabar convertido en un antihéroe con traje negro abre posibilidades enormes. Además, Tony Revolori tiene el carisma y el tono irónico justo para reinterpretar esa faceta más madura y atormentada de Flash.

¿Te imaginas a este Flash enfrentándose a Peter en plena persecución simbiótica? Sería una locura deliciosa. Y encima encajaría perfectamente con la evolución más oscura que Marvel quiere darle a Spider-Man 4. El propio Tom Holland ha dejado caer que Spider-Man 4 mostrará a un Peter más adulto, más consciente del peso de sus decisiones y más solitario que nunca. Después de que todos olvidaran quién es, su nueva vida universitaria le obligará a empezar desde cero. Pero claro, el pasado siempre vuelve. Y si Flash Thompson aparece, podría representar esa conexión incómoda con la época del instituto, un recordatorio de lo que Peter perdió.

spider man brand

Además, se ha filtrado que veremos un nuevo grupo de compañeros de universidad, lo que podría dar pie a dinámicas frescas, nuevas amistades… y quizás alguna enemistad de esas que huelen a tragedia anunciada. Flash, en ese sentido, encajaría como ese personaje-puente: un rostro familiar que mantiene viva la esencia del pasado, pero que también podría empujar la historia hacia un terreno más oscuro si el simbionte entra en juego.

Por ahora, se sabe que Zendaya regresará como MJ y Jacob Batalon volverá a dar vida a Ned Leeds, aunque en papeles más reducidos. Marvel quiere centrar la historia en Peter y su crecimiento, pero no renunciar del todo a la química del trío original.

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado. Y además, permite a los guionistas jugar con un personaje que puede ser tanto alivio cómico como catalizador de una trama mucho más seria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Los rumores sugieren que el equipo podría tener su propia serie. Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions. Por el momento, marvel aún no la ha anunciado.

Kang era el gran villano de Marvel pero los problemas con el actor cambiaron los planes: ¿contra qué superhéroes se iba a enfrentar?

El cambio de Yelena no será el único que veremos en Avengers: Doomsday, puesto que todos los X-Men clásicos de la antigua 20th Century Fox vestiarán ahora los trajes de los cómics, renunciando a su estética cinematográfica tradicional extraída de The Matrix.

Oficial: Marvel confirmó que la nueva líder de los Vengadores ahora puede hacer lo que quiera

Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Este estreno de Marvel llega al streaming después de un buen paso por los cines.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega a Disney+ y se podrá ver en cualquier momento: cuál es

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

últimas noticias

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber.

Nico Vázquez le respondió a Gonzalo Gerber luego de sus declaraciones sobre su romance con Dai Fernández

Hace 9 minutos
Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 18 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 30 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 52 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 59 minutos