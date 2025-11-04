El simbionte vuelve a hacer de las suyas para la cuarta entrega de la saga, que se estrenará en 2026. Podría recuperar a un personaje clave para Venom.

Prepárate, porque el regreso de Peter Parker al cine va a traer más sorpresas de las que nadie esperaba . Spider-Man 4 , la nueva película del héroe arácnido interpretado por Tom Holland , promete ser el inicio de una nueva etapa, pero no del todo libre del pasado. Y lo más curioso es que ese pasado podría incluir a un personaje con una conexión muy, pero que muy simbiótica .

Un rumor reciente apunta a que Flash Thompson (Tony Revolori) regresará en Spider-Man 4 , y su relación con Venom podría abrir un camino realmente interesante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel .

La película Spider-Man 4 , subtitulada Brand New Day , será la primera película del nuevo ciclo del trepamuros tras los acontecimientos de No Way Home . Después de todo lo que vivió Peter Parker , la pérdida, el sacrificio y la soledad absoluta , esta cuarta entrega apunta a un renacer. Pero eso no significa que Peter haya dejado atrás a todos los que conocía .

Según el conocido insider Daniel Richtman, Tony Revolori volverá a interpretar a Flash Thompson . El actor, que ya apareció en la trilogía anterior, daría así continuidad a su versión del personaje: ese chico rico y presumido que se burlaba constantemente de Peter Parker sin saber que su “enemigo” de clase era nada menos que Spider-Man .

Aunque su papel sería pequeño, el hecho de que Flash regrese indica que el nuevo capítulo del arácnido mantendrá algunos vínculos emocionales con el pasado . Y no nos engañemos: eso siempre da juego.

En los cómics de Marvel, Flash Thompson es uno de los personajes más interesantes por su evolución. Empezó siendo el típico matón de instituto que se metía con Peter Parker. Pero con los años, su historia cambió drásticamente. Flash pasó de ser un fanático de Spider-Man (sí, irónicamente idolatraba al héroe sin saber que era su víctima preferida) a convertirse en algo mucho más complejo.

Tras alistarse en el ejército, Flash sufrió graves heridas en combate, y fue entonces cuando su destino se cruzó con el del simbionte Venom. En una de las etapas más potentes de los cómics, se convirtió en Agent Venom, un antihéroe con el poder del simbionte pero controlado por su disciplina militar.

Esa mezcla de culpa, redención y heroísmo lo transformó en un personaje muy querido por los lectores. Así que si Marvel decide recuperar a Flash en Spider-Man 4, no sería simplemente un cameo nostálgico, sino una oportunidad para sembrar algo mucho más grande. ¿Y si esta vez el simbionte elige a otro huésped?

Después del breve pero contundente guiño del simbionte al final de No Way Home, los fans llevan tiempo preguntándose cuándo entrará de lleno Venom en la historia del Spider-Man de Tom Holland. Y aunque todo apunta a que Sony y Marvel seguirán colaborando en universos interconectados, Spider-Man 4 podría ser la película perfecta para dar ese paso.

En los cómics, la conexión entre Peter, Eddie Brock y Flash Thompson es una maraña emocional digna de telenovela multiversal. Pero la idea de que Flash, el eterno secundario cómico, pueda acabar convertido en un antihéroe con traje negro abre posibilidades enormes. Además, Tony Revolori tiene el carisma y el tono irónico justo para reinterpretar esa faceta más madura y atormentada de Flash.

¿Te imaginas a este Flash enfrentándose a Peter en plena persecución simbiótica? Sería una locura deliciosa. Y encima encajaría perfectamente con la evolución más oscura que Marvel quiere darle a Spider-Man 4. El propio Tom Holland ha dejado caer que Spider-Man 4 mostrará a un Peter más adulto, más consciente del peso de sus decisiones y más solitario que nunca. Después de que todos olvidaran quién es, su nueva vida universitaria le obligará a empezar desde cero. Pero claro, el pasado siempre vuelve. Y si Flash Thompson aparece, podría representar esa conexión incómoda con la época del instituto, un recordatorio de lo que Peter perdió.

Además, se ha filtrado que veremos un nuevo grupo de compañeros de universidad, lo que podría dar pie a dinámicas frescas, nuevas amistades… y quizás alguna enemistad de esas que huelen a tragedia anunciada. Flash, en ese sentido, encajaría como ese personaje-puente: un rostro familiar que mantiene viva la esencia del pasado, pero que también podría empujar la historia hacia un terreno más oscuro si el simbionte entra en juego.

Por ahora, se sabe que Zendaya regresará como MJ y Jacob Batalon volverá a dar vida a Ned Leeds, aunque en papeles más reducidos. Marvel quiere centrar la historia en Peter y su crecimiento, pero no renunciar del todo a la química del trío original.

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado. Y además, permite a los guionistas jugar con un personaje que puede ser tanto alivio cómico como catalizador de una trama mucho más seria.