Marvel confirmó el regreso más esperado para Spider-Man 4: de quién se trata

En diálogo con el portal estadounidense Esquire, Andrew Garfield fue consultado por su regreso en Spider-Man: No Way Home y se mostró muy feliz por la oportunidad. " Fue realmente sanador para mí, seguro que lo volvería a hacer, volvería al 100% si fuera lo correcto ", confesó el segundo actor en interpretar al Hombre Araña en cines.

De igual manera, puso múltiples condiciones para ello: "Si suma a la cultura, si hay un gran concepto o algo que no se haya hecho antes, que sea único, extraño y emocionante y en lo que puedas involucrarte completamente". Con estas palabras, no hizo más que entregarle la pelota a los directivos de Marvel, responsabilizándoles en caso de un futuro en el que no vuelva.

hipertextual-tobey-maguire-y-andrew-garfield-aparecerian-spider-man-3-y-universo-cinematografico-mar.jpg La vuelta de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home fue toda una sorpresa. Redes sociales

Para finalizar, Garfield dejó en claro cuánto ama al Hombre Araña: "Me encanta ese personaje y me da alegría. Si parte de lo que aporto es alegría, entonces yo también soy feliz". Todo esto no hace más que llenar de ilusión a los fans y es más que factible un regreso en un futuro no muy lejano.

