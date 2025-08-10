Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland La nueva entrega del héroe arácnido comienza su producción en Inglaterra, sumando figuras mientras Marvel y Sony mantienen en secreto los detalles de la trama.







Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas.

El rodaje de la esperada película Spider-Man: Brand New Day está a punto de comenzar en Inglaterra este mes, según publica The Hollywood Reporter. Sony y Marvel apuestan nuevamente por una entrega centrada en Tom Holland, quien encarna al héroe arácnido desde 2017. La producción, dirigida por Destin Daniel Cretton y con guion a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, tiene puesto el ojo en el calendario: la fecha elegida para el lanzamiento es el 31 de julio de 2026.

En medio del sigilo que rodea la trama, uno de los anuncios más llamativos se confirma mientras la preproducción avanza. Mark Ruffalo, conocido por interpretar a Bruce Banner/Hulk en la saga de Los Vengadores, regresa oficialmente al universo de Spider-Man para esta película, catorce años después de su debut como el gigante verde en Los Vengadores. Aunque el rumor se había extendido, la noticia se oficializó a medida que el guion se cerraba y los preparativos se intensificaban en el Reino Unido.

Quiénes están presentes en la producción de Marvel para Spider-Man: Brand New Day El elenco se refuerza con otros nombres emblemáticos. Jon Bernthal finalmente llevará a la pantalla grande al vigilante Frank Castle, alias Punisher, papel que había interpretado en televisión pero que hará su estreno cinematográfico dentro del MCU en esta ocasión. También regresará Michael Mando como el villano Scorpion, rol que asumió por primera vez en Spider-Man: Homecoming hace siete años. No se conocen detalles precisos sobre el argumento, aunque la dinámica general parece clara: los protagonistas enfrentarán tensos encuentros antes de unir fuerzas contra las verdaderas amenazas. La participación de Punisher representa la primera vez que este antihéroe aparece en este universo cinematográfico desde la cinta Punisher: War Zone, estrenada en 2008.

Con respecto al tono de la producción, la fórmula de emparejar a Holland con colegas más experimentados ya se ha visto en sus entregas anteriores: Robert Downey Jr. como Iron Man en Spider-Man: Homecoming, Samuel L. Jackson como Nick Fury en Spider-Man: Far From Home y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home. Ahora, la combinación incluye a Hulk y Punisher, dos figuras de enorme impacto, lo que refuerza la tendencia de inspirarse en los cómics clásicos de Marvel Team-Up, donde Spider-Man colaboraba con otros héroes en historias autoconclusivas. El hermetismo rodea los detalles argumentales, y tanto Sony como Marvel prefieren no comentar por ahora sobre la ficha oficial ni los personajes involucrados. La estrategia habitual de las productoras es mantener en secreto los giros principales para incrementar la expectativa de los seguidores.

Mark Ruffalo Bruce Banner Hulk Spider Man Brand New Day Marvel Studios Para Mark Ruffalo, esta vuelta suma otro peldaño a su extensa trayectoria en el MCU, con presencias notables en Vengadores: La era de Ultron, Thor: Ragnarok, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame, así como en la serie Abogada Hulka y una breve aparición en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, ambas también de Marvel y Disney+. Por su parte, Michael Mando ha mantenido una activa carrera fuera de este universo, particularmente como Nacho Varga en las seis temporadas de Better Call Saul y como parte del elenco de Orphan Black. Mientras tanto, los focos y rumores continúan sobre el set británico de Spider-Man: Brand New Day. Sin declaraciones oficiales por parte de los grandes estudios, la expectación por la siguiente aventura de Spider-Man en la gran pantalla sigue creciendo.

