Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Durante más de una década, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) fue sinónimo de éxito garantizado . Con cada estreno, las salas de cine se llenaban y las cifras de taquilla parecían no tener techo. La saga de las Gemas del Infinito , culminada con ‘Avengers: Endgame‘ , no solo batió récords históricos, sino que consolidó a Marvel Studios como una de las marcas más rentables en la historia del cine. Sin embargo, la época dorada se ha visto ensombrecida en los últimos años por una serie de estrenos que, lejos de ser la mina de oro habitual, han terminado generando pérdidas para el estudio.

De acuerdo con el criterio estándar de rentabilidad (recaudar al menos 2.5 veces el presupuesto en su corrida mundial para cubrir costos de producción, marketing y distribución), seis películas del MCU no lograron alcanzar el punto de equilibrio en taquilla. Aunque algunas fracasaron de forma rotunda y otras se quedaron cerca, todas comparten un lugar en una lista que rompe la narrativa de éxito absoluto que durante años acompañó a la franquicia .

Estrenada apenas seis semanas después de ‘Iron Man‘, ‘The Incredible Hulk‘ buscaba ofrecer una versión más dinámica y popular del personaje en comparación con la película dirigida por Ang Lee en 2003 . Con Edward Norton en el papel de Bruce Banner, el filme contó con un presupuesto de 137.5 millones de dólares y una recaudación mundial de 265.57 millones.

Aunque superó los 245.28 millones logrados por ‘Hulk‘ (2003) , la diferencia no fue suficiente para compensar gastos. El mercado de superhéroes ya comenzaba a mostrar su potencial, y ejemplos como ‘Ghost Rider‘ (2007) (que duplicó su presupuesto mundialmente) dejaban claro que Marvel esperaba más de esta producción. La película quedó como una de las pocas del MCU con un rendimiento claramente por debajo de las expectativas, y con el tiempo se convirtió en un título casi aislado dentro de la saga, sin secuelas directas ni el regreso de Norton al papel.

‘Eternals‘ llegó con la promesa de expandir el MCU hacia un terreno más épico y autoral , de la mano de Chloé Zhao, ganadora del Óscar por ‘Nomadland’. Antes de su estreno, algunos analistas proyectaban que podría superar los 100 millones de dólares en su debut doméstico, lo que la habría convertido en la primera película posterior a marzo de 2020 en lograrlo. Sin embargo, la realidad fue distinta.

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (2023)

La tercera entrega de ‘Ant-Man‘ llegó con una fuerte campaña promocional que la anunciaba como el inicio de “una nueva dinastía” en el MCU, introduciendo de lleno a Kang el Conquistador como gran antagonista de la saga del Multiverso. Sin embargo, en lugar de entusiasmar al público para futuras entregas, la película se convirtió rápidamente en una de las más criticadas de toda la franquicia.

Con un presupuesto que ascendió a 388.4 millones de dólares (muy por encima de las dos películas anteriores del héroe), ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘ recaudó 476.1 millones en todo el mundo. A pesar de superar en cifras absolutas a títulos como ‘Eternals‘, el margen fue insuficiente para cubrir la inversión total. Los efectos visuales cuestionados, una trama saturada y la falta de química en algunos personajes secundarios fueron mencionados como causas del desinterés del público. El resultado fue un golpe a la estrategia de construcción del arco narrativo centrado en Kang.

‘The Marvels’ (2023)

La secuela de ‘Captain Marvel‘ intentó unir en pantalla a la heroína de Brie Larson con Ms. Marvel (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris), continuando tramas de las series ‘Ms. Marvel‘ y ‘WandaVision‘. Esta integración total entre cine y televisión, pensada para reforzar la cohesión del MCU, terminó convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para la película: gran parte del público no había seguido las series y se sintió desconectado de la historia.

‘Captain America: Brave New World’ (2025)

El primer largometraje en solitario de Sam Wilson como Capitán América enfrentó una tarea complicada: continuar el legado del personaje tras la salida de Chris Evans. Aunque su apertura fue aceptable, la película se desplomó rápidamente en las semanas siguientes, repitiendo el patrón de caídas abruptas visto en ‘Quantumania‘ y ‘The Marvels‘.

Los reportes indican que ‘Brave New World‘ necesitaba alcanzar al menos 425 millones de dólares a nivel global para cubrir costos, pero terminó en 415 millones. El exceso de mitología interna y referencias a eventos de otras producciones dificultó la conexión con el público casual. A diferencia de ‘The Avengers‘ o ‘Black Panther‘, que permanecieron en cartelera por meses, este título se convirtió en “historia vieja” tras un solo fin de semana.

‘Thunderbolts*’ (2025)

A diferencia de otros fracasos del MCU, ‘Thunderbolts*‘ fue bien recibida por la crítica y el público, con porcentajes de aprobación altos en varios sitios. Sin embargo, el buen boca a boca no bastó para compensar sus problemas financieros. Con un presupuesto de 180 millones de dólares y un gasto significativo en marketing, el filme alcanzó 382.4 millones de recaudación global, lejos de los 425 millones estimados como punto de equilibrio.

Estas seis películas que causaron pérdidas a Marvel confirman que incluso las marcas más poderosas del cine no son inmunes a los tropiezos. El desgaste de la fórmula, la inflación de presupuestos y la creciente interdependencia entre cine y televisión han dificultado que el MCU mantenga el rendimiento de su época dorada. Si bien Marvel Studios sigue liderando en taquilla a nivel histórico, estos casos muestran que la rentabilidad ya no está garantizada y que el futuro de la franquicia dependerá de cómo logre reconectar con un público cada vez más exigente y selectivo.