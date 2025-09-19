Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión Esta telenovela está dirigida especialmente a audiencias que disfrutan de escándalos políticos.







Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una de las telenovelas colombianas más exitosas que está causando furor entre los fanáticos del drama latinoamericano. La venganza de Analía, una producción de CMO Producciones que debutó en 2020, llegó para satisfacer a quienes buscan historias cargadas de intriga, romance y conflictos familiares intensos. Esta serie, que combina los elementos clásicos del culebrón con giros inesperados, se posicionó rápidamente como una de las opciones más elegidas por los suscriptores de la plataforma.

La telenovela, dirigida especialmente a audiencias que disfrutan de escándalos políticos, traiciones amorosas y luchas por la justicia, acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios. Su capacidad para conectar emocionalmente con los espectadores latinoamericanos, quienes se sienten profundamente identificados con sus conflictos, llevó a Netflix a confirmar el estreno de su segunda entrega en 2025. La producción cuenta con un elenco estelar encabezado por Carolina Gómez y George Slebi, quienes dan vida a una historia que mezcla venganza personal con corrupción política.

La serie se destaca por su habilidad para mantener a los espectadores atentos a la trama gracias a los elementos del thriller político con el melodrama tradicional. Con más de 300 millones de suscriptores en 190 países, Netflix sigue apostando por contenidos latinoamericanos que atraen a audiencias diversas, y La venganza de Analía se presenta como la opción perfecta para quienes buscan una dosis concentrada de adrenalina, pasión y rivalidades que caracterizan a las producciones colombianas más exitosas.

La venganza de analia Netflix

Netflix: sinopsis de La venganza de Analía La venganza de Analía narra la historia de Analía Guerrero, una mujer cuya existencia experimenta un cambio radical tras el asesinato de su madre por parte de Guillermo León Mejía, un candidato presidencial corrupto. Impulsada por el sufrimiento y la sed de justicia, Analía elabora un plan de venganza que la llevará a infiltrarse en el círculo íntimo del político para descubrir sus secretos más oscuros, revelar sus crímenes y destruir su campaña política desde el interior. Su estrategia consiste en acercarse al poder desde las propias entrañas del sistema que la hirió.

Sin embargo, su misión se complica más de lo previsto cuando Analía se encuentra atrapada en una red de dilemas amorosos, lealtades divididas y amenazas constantes. El principal obstáculo en su camino será su relación con Pablo de la Torre, el hombre del que se enamora pero que también queda involucrado en las peligrosas consecuencias de su venganza. La segunda temporada retoma la narrativa con Mejía tras las rejas, mientras Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y proyectar un futuro en común, aunque una nueva amenaza surge para poner en riesgo todo lo conquistado hasta el momento. La venganza de analia Netflix Tráiler de La venganza de Analía Embed - La Venganza de Analía - Trailer l Netflix Reparto de La venganza de Analía Carolina Gómez como Analía Herrero

como Analía Herrero George Slebi como Pablo de la Torre

como Pablo de la Torre Marlon Moreno como Guillermo León Mejía

como Guillermo León Mejía Géraldine Zivic como Rosario Castiblanco

como Rosario Castiblanco Michelle Manterola como Isabella Aponte

como Isabella Aponte Juliana Galvis en participación antagónica

en participación antagónica Alejandro Gutiérrez en rol secundario

en rol secundario Juan Alfonso Baptista en participación especial

en participación especial Juan Manuel Oróstegui como personaje de apoyo

como personaje de apoyo Paola Turbay en la segunda temporada