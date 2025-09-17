IR A
Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

Un agente de Hollywood revela que los roles en dentro de Marvel Studios ya no son tan codiciados como hace unos años.

Hace 6 años

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel podría ser el sueño de cualquier actor que esté dando sus primeros pasos en la industria audiovisual. Y, uno creería, que podría ser una de las ambiciones principales de actores más establecidos, principalmente por la fortuna que hay detrás de cada papel importante dentro de la franquicia. Y si bien, hace un tiempo, puede que fuera así, la situación cambió.

Qué cambio clave tiene la industria de los actores respecto a Marvel

En un reporte reciente de Variety, un representante de actores confirmó que, hace unos años, unirse a algún proyecto de Marvel Studios era una prioridad para muchos de sus clientes, pero ahora ya no es así:

Unirte al MCU sigue siendo una oportunidad increíble que te cambia la vida, pero no tengo tantos clientes que me pidan hacer una como hace cinco años”.

Kang Jonathan Majors Avengers Doomsday Marvel

Recordemos que, hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más, y varios de los proyectos estrenados luego de ese film, no han tenido el impacto esperado. Algo que esperan poder revertir con Avengers: Doomsday.

AVANGERS
