El ingrediente secreto para que el pastel de papa quede en otro nivel

El pastel de papa es uno de los platos más aclamados dentro de la cocina argentina, y lo podemos encontrar en cualquier bodegón o restaurante del país, así como en la comodidad de nuestros hogares. Para aquellos que busquen darle un sabor distinto, recientemente se viralizó una receta para llevar esta comida a otro nivel.
Este plato consiste en una primera capa de carne, condimentada a gusto, que se complementa con un puré de papas que la recubre. Su éxito recae principalmente en su simpleza, ya que es muy fácil de preparar, y el resultado es abundante y delicioso. Asimismo, se adapta a todas las estaciones del año.
En esta ocasión, una receta se volvió viral ya que propone elevar el famoso plato con una cucharadita de comino o ají molido. Con una pizca de alguno de estos ingredientes se puede cambiar el gusto ligeramente, para darle un toque fresco a la comida y apartarlo de su preparación original.
Cómo hacer pastel de papa a otro nivel
Se trata de una receta simple, que sigue los pasos del tradicional plato pero con un toque distintivo: