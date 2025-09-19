19 de septiembre de 2025 Inicio
El ingrediente secreto para que el pastel de papa quede en otro nivel

Con una cucharada de un ingrediente, se puede preparar una versión moderna y distinta de este tradicional plato.

Como preparar un exquisito pastel de papas.

El pastel de papa es uno de los platos más aclamados dentro de la cocina argentina, y lo podemos encontrar en cualquier bodegón o restaurante del país, así como en la comodidad de nuestros hogares. Para aquellos que busquen darle un sabor distinto, recientemente se viralizó una receta para llevar esta comida a otro nivel.

Esta receta de flan es súper fácil.
En 3 minutos: el ingrediente secreto para hacer un flan casero riquísimo

Este plato consiste en una primera capa de carne, condimentada a gusto, que se complementa con un puré de papas que la recubre. Su éxito recae principalmente en su simpleza, ya que es muy fácil de preparar, y el resultado es abundante y delicioso. Asimismo, se adapta a todas las estaciones del año.

En esta ocasión, una receta se volvió viral ya que propone elevar el famoso plato con una cucharadita de comino o ají molido. Con una pizca de alguno de estos ingredientes se puede cambiar el gusto ligeramente, para darle un toque fresco a la comida y apartarlo de su preparación original.

pastel de papa

Cómo hacer pastel de papa a otro nivel

Se trata de una receta simple, que sigue los pasos del tradicional plato pero con un toque distintivo:

Ingredientes

  • 1 kg de papas.
  • 500 gramos de carne picada (vacuna o mixta).
  • 1 cebolla grande picada.
  • 1 diente de ajo picado.
  • Medio morrón rojo picado (opcional).
  • 3 cucharadas de aceite.
  • Sal y pimienta.
  • 1 cucharadita de comino o ají molido (opcional).
  • 100 mililítros de leche.
  • 30 gramos de manteca.
  • Queso rallado para gratinar (opcional).

Preparación

  1. El primer paso es preparar el puré. Para eso hay que pelar las papas, cortarlas en trozos y colocarlas en una olla con abundante agua y sal. Hervirlas hasta que estén bien tiernas, unos 20–25 minutos. Escurrir y hacer un puré agregando la manteca y la leche caliente. Mezclar bien hasta obtener una textura suave y cremosa. Reservar.
  2. Luego, sigue preparar el relleno. En una sartén grande, se debe calentar el aceite a fuego medio, agregar la cebolla picada y cocinar hasta que empiece a transparentarse. Incorporar el ajo y el morrón, y rehogar unos minutos más hasta que estén tiernos. Luego, hay que añadir la carne picada y cocinar removiendo con cuchara de madera hasta que se dore por completo. Para que tenga un gusto extra, se puede condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino a gusto mientras se cocina por unos minutos más para que se integren los sabores.
  3. Luego de precalentar el horno a 200°C, hay que preparar el pastel. Para eso, en una fuente para horno (previamente aceitada o enmantecada), hay que colocar una capa de puré cubriendo bien el fondo. Luego, distribuir de manera pareja todo el relleno de carne sobre el puré. Finalmente, cubrir con otra capa de puré, alisando la superficie con una espátula. Si se desea, espolvorear con queso rallado para lograr un gratinado dorado y sabroso.
  4. Por último, se debe llevar el pastel al horno durante 15 a 20 minutos, o hasta que la superficie esté dorada. Si se utilizó queso, se puede gratinar unos minutos adicionales bajo el grill.
