Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo. Municipalidad de San Vicente

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

Se trata de San Vicente, una localidad que combina naturaleza, cultura e historia para un viaje ideal. En los últimos años, se consolidó como uno de los pueblos más elegidos por quienes buscan un respiro del ritmo urbano, ya que su tranquilidad única no se encuentra en otros pueblos.

Asimismo, este pueblo es conocido por albergar dos lugares muy visitados: la Quinta 17 de Octubre que visitaban Juan Domingo y Eva Perón y la Reserva Natural Laguna de San Vicente. Además de su valor cultural e histórico, cuenta con una gastronomía de alto nivel, donde se ofrece la mejor cocina criolla.

Laguna San Vicente redes sociales

Dónde queda San Vicente San Vicente queda en el noreste de la provincia de Buenos Aires, unos 57 kilómetros al sur del centro porteño. Está cerca de las localidades de Alejandro Korn, Coronel Brandsen y Cañuelas.