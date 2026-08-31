31 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia en Lanús: se le escapó un tiro mientras manipulaba un arma y mató a su sobrina de 11 meses

Un hombre de 22 años quedó detenido en Villa Diamante tras disparar de forma accidental contra la pequeña Cataleya y su madre de 18 años. La Policía busca la pistola utilizada en el ataque.

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La causa judicial quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

La causa judicial quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

Un joven de 22 años, identificado como E.A.B., mató de un disparo a su sobrina de 11 meses e hirió de gravedad a su cuñada de 18 años este domingo por la tarde en una vivienda de Villa Diamante, partido de Lanús, mientras manipulaba una pistola.

El hecho ocurrió el 19 de agosto en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
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La agresión provocó la muerte de la beba Cataleya en el Hospital Evita, donde ingresó con una herida de bala en el abdomen. Su madre, Micaela T., sufrió un impacto en la espalda y permanece internada en estado grave e inestable tras someterse a una cirugía de urgencia.

Las autoridades policiales detuvieron al acusado en el lugar de los hechos y preservaron la propiedad de la calle San Judas. La causa judicial quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

La investigación avanza bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús. La fiscalía dispuso la realización de la autopsia correspondiente al cuerpo de la menor.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca el arma utilizada en el crimen

Los peritos de la Policía bonaerense no hallaron la pistola ni evidencias balísticas dentro de la vivienda familiar. Esta irregularidad motivó dos allanamientos de urgencia en inmuebles linderos para intentar ubicar el objeto.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego que no se corresponde con la empleada en el hecho. Las inspecciones posteriores en domicilios de allegados arrojaron resultados negativos.

El responsable de un merendero de la zona, Alejandro Crespo, reflejó la consternación de la comunidad y confirmó el vínculo cercano con las víctimas. El referente barrial señaló que entre los vecinos circulan versiones sobre discusiones previas y el posible retiro del arma de la escena.

En paralelo a las actuaciones judiciales, un grupo de vecinos realizó un corte de calle para exigir el esclarecimiento del caso. La comunidad se movilizó para acompañar a la madre de la víctima y pedir justicia por el crimen de la beba.

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