Martina tras ser eliminada de Gran Hermano 2022: "Lo del asco a la bisexualidad fue para hacer ruido"

La docente de 25 años, que salió de GH con el 57,42% del voto del público, explicó que esperaba ser la elegida: "Yo le decía a los chicos que me iba por ser una mujer en placa, aunque venía preparada de la cabeza".

Por otra parte, Martina brindó detalles acerca de su vínculo con Nacho: "Le quería dar un beso, pero estaba tanteando qué onda. No iba a estar con Nacho y después con Marcos, que era más por estrategia. Quería esperar, pero esperé demasiado...".

Martina aclaró los dichos en su presentación "No es algo que pienso".



¡Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo

"Espero que Juan cambie la estrategia"

El grupo "Los Monitos" estaba integrado por Juan, Nacho, Martina y Tomás Holder. Tras la salida de dos de ellos, existe un replanteo del juego: "Los quiero mucho a los chicos, espero que Juan pueda cambiar la estrategia de juego para que se quede, sino nos van a ir sacando de a uno".

La joven oriunda de Tigre remarcó que no estaba de acuerdo con algunas actitudes de Juan: "No estaba de acuerdo y lo traté de hablar, pero tampoco le quise decir que no iba a jugar más con él. (...) Lo que no me gustó de jugar solo por no querer confrontar al yo no fui".