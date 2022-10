Gran Hermano 2022: quiénes son los 18 participantes del reality

Live Blog Post

Alexis, el "Conejo"

"Mi viejo me ha apodado Ricky Fort porque dice que la gasto y es lo único que se hacer. Mi nombre es Alexis Quiroga, soy de General Cabrera, Córdoba, y tengo 29 años. Me dedico a la plantación de maíz. Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a Primera porque me gusta más la noche que la disciplina. Con las mujeres tengo una debilidad, me gustan mucho. Espero que haya chicas lindas, ya que soy medio alzado y no aguanto más de dos o tres días sin sexo. Por eso me dicen Conejo", fue su carta de presentación.