Gran Hermano 2022: Martina fue eliminada, Nacho y Juan se quedan en la casa

La segunda participante en dejar la casa de Gran Hermano 2022 se conoció a las 23:49, momento en el que Santiago del Moro confirmó que Martina fue la más elegida para dejar la casa con el 57,42% de los votos . De esta manera, quien realizó la polémica declaración contra los bisexuales durante su ingreso a la casa del reality show se vuelve a su casa, lo que demuestra que el público no soportará las declaraciones así o las de Holder .

Inmediatamente se generó mucha emoción en "los monitos", ya que uno más de sus integrantes abandona el reality show tras Tomás Holder. Así, se repite algo más de la semana anterior, al igual que el salvado: Walter "Alfa" Santiago.

No hubo salvado previo a la eliminación

Contrario a la semana anterior, cuando Marcos Ginocchio fue el primer salvado algunos minutos después de las 22:30, en la segunda semana no se realizó esto. Por eso, Nacho y Juan fueron directamente los salvados de esta semana al mismo tiempo, siendo los únicos dos participantes de "los monitos" que quedan en juego.

Nacho solamente recibió el 3,03% de los votos totales, una cifra que sorprendió a la audiencia tras ser la más baja hasta el momento y por mucho. Marcos había sido salvado con poco más del 17%. Por el lado de Juan, el fue el segundo con más votos y obtuvo el 39,55%, cuando se creía que podía ser él quien se volvía a su hogar.

Los nominados detallaron por qué quieren quedarse:

Los participantes Nacho, Martina y Juan fueron consultados por el conductor Santiago del Moro sobre los motivos por los que desean quedarse y cada uno dio sus razones. En primer lugar, Nacho aseguró: "Es algo personal, historia mía de cuando era chiquito. Siento que quedan un montón de cosas por hacer. Recuerden que el voto es negativo". El día anterior, el participante relató cómo sufrió la pérdida de su madre.

Por el lado de Martina, fue muy breve: "Quiero seguir jugando, hay nuevas estrategias y me quiero quedar". Para finalizar, Juan se lamentó: "Porque no fui el que tuve que ser en estas dos semanas, me quiero quedar. Necesito una vida más".

La última cena de los nominados: Nacho, Juan y Martina

"Los monitos" se reunieron para realizar la cena de despedida para el que se termine yendo de la casa, al igual que la semana anterior. En ella, Nacho volvió a repetir, entre risas, la frase: "Jugamos para el orto". Juan coincidió con esto y cree que han fracasado tras la salida de Tomás Holder la semana anterior.

También coincidieron en que todos tienen ganas de quedarse, por lo que ninguno busca "sacrificarse" por el otro. Como una broma, Juan aseguró: "Se va la del medio", haciendo referencia a Martina.