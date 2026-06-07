7 de junio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel saludó a los periodistas por su día y se diferenció de Javier Milei

En el Día del Periodista, la vicepresidenta destacó el rol de los trabajadores de prensa, defendió el acceso a la información pública y llamó a ejercer la profesión con responsabilidad y compromiso con la verdad.

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Victoria Villarruel saludó a los periodistas por su día y se diferenció de Javier Milei

Victoria Villarruel saludó a los periodistas por su día y se diferenció de Javier Milei

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, publicó este domingo un mensaje por el Día del Periodista en el que destacó la importancia de la libertad de prensa y el ejercicio responsable de la profesión. Su pronunciamiento marcó una diferencia con el presidente Javier Milei, quien no realizó ninguna publicación alusiva a la fecha.

A través de sus redes sociales, la titular del Senado saludó especialmente a quienes ejercen el periodismo como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda. Además, sostuvo que la Argentina necesita un periodismo que investigue, pregunte e incomode cuando sea necesario.

El mensaje fue interpretado como una toma de distancia de la postura que mantiene el Gobierno nacional frente a buena parte de los medios y periodistas. Sin mencionar de manera directa a Milei ni a funcionarios de su administración, Villarruel cuestionó las campañas de desprestigio y los ataques coordinados contra quienes sostienen posiciones diferentes.

"Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones", señaló la vicepresidenta, quien también advirtió sobre el uso de micrófonos y redes sociales para deformar información, agredir y construir enemigos.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo de los periodistas que continúan desarrollando su tarea con honestidad y respeto por los hechos en un contexto que definió como cada vez más hostil.

Villarruel reafirmó además que una democracia saludable requiere libertad de prensa, pero también responsabilidad en el ejercicio de informar. En ese sentido, sostuvo que informar no debe confundirse con manipular ni opinar con destruir al adversario.

La vicepresidenta también se refirió al impacto de las nuevas tecnologías en la actividad periodística y planteó la necesidad de utilizarlas con criterios éticos y orientados al bien común.

Por último, reivindicó el acceso de la prensa a las instituciones públicas y aseguró que, desde la presidencia del Senado, mantendrá abiertas las puertas del Congreso para periodistas y ciudadanos. Según afirmó, el Parlamento debe seguir siendo un espacio de pluralidad, diálogo y convivencia democrática más allá de las diferencias políticas.

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