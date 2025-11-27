Luis Ventura, sobre los Martín Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa" El presidente de APTRA destacó el evento que premia a lo mejor de la televisión por cable y la transmisión especial a través de la pantalla de C5N.







El presidente de APTRA alentó la transmisión especial de los Premios de Cable. C5N

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura, destacó la transmisión de C5N de los Premios Martin Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa".

El periodista, que encabeza hace 15 años la entidad que organiza los galardones, celebró el acuerdo con la señal para el show especial en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad. "Esto es una fiesta, hay mucha gente que se quiere subir al premio. El Martín Fierro vende y funciona".

En su paso por la alfombra roja, junto a Pía Shaw y Barbie Simons, el mediático habló de las críticas que tiene que asumir por la organización del evento, y advirtió que quien quiera asumir su lugar puede "presentarse en las urnas".

Luis Ventura, sobre su posible encuentro con Jorge Rial Ventura respondió sobre su posible encuentro con el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, y su amigo en una época, con el que tuvo idas y vueltas, y al parecer, no tiene problemas en verlo: "Estoy a unos 200 metros de él... sería bueno que él diera vuelta la página, yo ya lo hice!, aún después de la denuncia que me hizo en tribunales".