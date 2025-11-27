GPS ganó a mejor programa de Interés General Semanal en los Martín Fierro de Cable 2025

El programa GPS, de A24, se llevó el galardón de la categoría Interés General de transmisión semanal. El ciclo comandado por Rolando Graña se llevó la una de las estatuilla más esperadas de la noche.

GPS, programa que conduce Rolando Graña por A24, recibió el premio al mejor programa de interés general de transmisión diaria. En la celebración de los Martín Fierro de Cable en el Golden Center de Parque Norte, y en exclusiva de C5N. El conductor fue el encargado de alzar la estatuilla en una terna que estaba compuesta por otros tres ciclos: Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N), Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro), Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine) y Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N).