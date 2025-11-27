IR A
Mariana Brey en los Martín Fierro de Cable 2025: "A este año en C5N lo disfruté un montón"

La conductora y panelista llegó a la alfombra roja de una nueva gala de los premios y, en una entrevista con Pía Shaw y Barbie Simons, se refirió al lugar que ocupa hoy en la transmisión de C5N: "No se si soy consciente de mi paso por este canal y mi crecimiento personal”.

Transmisión C5N Youtube

La presentadora se presentó en la noche de gala de la TV por cable con un vestido color verde lima y acompañada por su hijo. Mencionó ante la cámaras que se siente muy cómoda en C5N y tiene buena relación con sus compañeros.

NOTA EN DESARROLLO

