26 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La venta de combustibles tuvo una caída del 6,4% interanual en julio

La comercialización en estaciones de servicio totalizó 1,37 millones de metros cúbicos durante el mes. Naftas y gasoil registraron retrocesos.

Por
La comercialización en estaciones de servicio totalizó 1

La comercialización en estaciones de servicio totalizó 1,37 millones de metros cúbicos durante el mes. Naftas y gasoil registraron retrocesos.

YPF

Las ventas de combustibles registraron una caída interanual del 6,4% en julio. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de datos de la Secretaría de Energía, en el séptimo mes del año se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos.

A comienzos de 2024, el Gobierno eliminó impuestos a la compra puerta a puerta. 
Te puede interesar:

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Se trata del sexto descenso consecutivo en la comparación interanual y refleja la menor demanda en un mercado vinculado directamente con el nivel de actividad económica.

La baja afectó tanto a las naftas como al gasoil. Las primeras tuvieron una contracción del 7,4% interanual: las ventas de nafta súper descendieron 7,8%, mientras que las premium retrocedieron 6,4%.

En el caso del gasoil, el volumen vendido disminuyó 5,1%. El gasoil común explicó buena parte del retroceso, con una caída del 7%, mientras que la variedad premium tuvo una baja del 1,9%.

Entre enero y julio, el mercado acumuló ventas por 9,58 millones de metros cúbicos, el volumen más bajo para ese período desde 2021. En comparación con los primeros siete meses de 2025, la disminución fue del 2,1%, con retrocesos del 2,3% en gasoil y del 1,9% en naftas.

YPF tuvo su mayor caída en ventas desde febrero del 2025

Las principales marcas del mercado también mostraron resultados negativos durante julio. YPF, que concentra el 55,7% de las ventas, redujo sus despachos un 5,2% interanual, su mayor descenso desde febrero de 2025.

Shell, en tanto, registró una caída del 7%, mientras que Axion redujo sus ventas un 3,8% respecto de julio del año pasado.

La tendencia negativa también se extendió a la mayor parte del territorio nacional. De las 24 jurisdicciones, únicamente La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero tuvieron incrementos, con subas del 0,7%, 0,5% y 0,2%, respectivamente.

Las otras 21 provincias presentaron caídas interanuales y en ocho casos fueron de dos dígitos. Los mayores retrocesos se registraron en Tucumán, con un 22,4%; Jujuy, con un 16,4%; y Salta, con una baja del 15,9%.

Noticias relacionadas

play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

play

Caputo anunció medidas para impulsar créditos hipotecarios: "Que el que trabaja acceda a una vivienda es justicia social"

El dólar oficial atraviesa agosto sin grandes sobresaltos.

El dólar se mantiene estable, aunque por encima de su "techo" de $1.500

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), relevado por Ipsos, arroja que Argentina está último en Latinoamérica. 

Según un estudio global, Argentina tiene el mercado menos optimista de América Latina

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 26 de agosto

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

Rating Cero

El enojo de Tini con su papá.

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Martita Fort, picante contra Luck Ra.

Martita Fort se metió en la pelea entre Luck Ra y La Joaqui: el lapidario comentario contra el cordobés

Tini se alejó de su familia.

Se supo la exorbitante cifra que Tini Stoessel le reclama a su padre Alejandro: "Ella no es dueña de nada"

La familia Messi tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar 2022. 

La cuñada de Lionel Messi recordó a Jorge con un emotivo posteo y fotos inéditas

Alejandro y Tini Stoessel, ¿enfrentados por el patrimonio de la cantante?

Alejandro Stoessel habló tras los rumores de una pelea económica con Tini: qué dijo

Denisse González mostró las secuelas en su cuerpo.

Denisse González de Gran Hermano mostró las secuelas de su tratamiento: "Como una película de terror"

últimas noticias

A comienzos de 2024, el Gobierno eliminó impuestos a la compra puerta a puerta. 

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Hace 16 minutos
play

Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar créditos hipotecarios

Hace 19 minutos
El Papa León XIV visitará Uruguay, Perú y luego hará su visita por Argentina, por primera vez.

Confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará León XIV en su visita a Argentina

Hace 36 minutos
Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 55 muertos

Hace 38 minutos
El enojo de Tini con su papá.

Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

Hace 41 minutos