La venta de combustibles tuvo una caída del 6,4% interanual en julio

La comercialización en estaciones de servicio totalizó 1,37 millones de metros cúbicos durante el mes. Naftas y gasoil registraron retrocesos.

La comercialización en estaciones de servicio totalizó 1,37 millones de metros cúbicos durante el mes. Naftas y gasoil registraron retrocesos.

Las ventas de combustibles registraron una caída interanual del 6,4% en julio. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de datos de la Secretaría de Energía, en el séptimo mes del año se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos.

Golpe al consumo interno: las compras en el exterior crecieron un 15,5% en julio

Se trata del sexto descenso consecutivo en la comparación interanual y refleja la menor demanda en un mercado vinculado directamente con el nivel de actividad económica.

La baja afectó tanto a las naftas como al gasoil. Las primeras tuvieron una contracción del 7,4% interanual: las ventas de nafta súper descendieron 7,8%, mientras que las premium retrocedieron 6,4%.

En el caso del gasoil, el volumen vendido disminuyó 5,1%. El gasoil común explicó buena parte del retroceso, con una caída del 7%, mientras que la variedad premium tuvo una baja del 1,9%.

Entre enero y julio, el mercado acumuló ventas por 9,58 millones de metros cúbicos, el volumen más bajo para ese período desde 2021. En comparación con los primeros siete meses de 2025, la disminución fue del 2,1%, con retrocesos del 2,3% en gasoil y del 1,9% en naftas.

YPF tuvo su mayor caída en ventas desde febrero del 2025

Las principales marcas del mercado también mostraron resultados negativos durante julio. YPF, que concentra el 55,7% de las ventas, redujo sus despachos un 5,2% interanual, su mayor descenso desde febrero de 2025.

Shell, en tanto, registró una caída del 7%, mientras que Axion redujo sus ventas un 3,8% respecto de julio del año pasado.

La tendencia negativa también se extendió a la mayor parte del territorio nacional. De las 24 jurisdicciones, únicamente La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero tuvieron incrementos, con subas del 0,7%, 0,5% y 0,2%, respectivamente.

Las otras 21 provincias presentaron caídas interanuales y en ocho casos fueron de dos dígitos. Los mayores retrocesos se registraron en Tucumán, con un 22,4%; Jujuy, con un 16,4%; y Salta, con una baja del 15,9%.