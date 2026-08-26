26 de agosto de 2026 Inicio
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Luto: falleció un reconocido sastre que se convirtió en meme

Sus apariciones en las jornadas electorales, ataviado con llamativos trajes, lo volvieron una habitual nota de color en las coberturas periodísticas y un fenómeno de internet.

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El mundo de la sastrería

El mundo de la sastrería, de luto ante la partida de uno de sus más reconocidos exponentes.

Jorge Williams, el reconocido sastre nacido en Dolavon, Chubut, murió este martes a los 84 años en Mar de Ajó, tras una larga carrera de más de siete décadas dedicadas a la confección y una personalidad excéntrica que en los últimos años lo convirtió en meme.

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Sus apariciones en las jornadas electorales, ataviado con llamativos trajes, lo volvieron una habitual nota de color en las coberturas periodísticas. En los últimos años, además, se había vuelto un fenómeno de internet, y su imagen vestido de celeste y blanco se utilizaba en redes sociales como sinónimo de argentinidad.

Una carrera internacional

Jorge Williams nació en 1942 en Dolavon, Chubut, en el seno de una familia rural descendiente de colonos escoceses y galeses. Con tan solo 11 años dio sus primeros pasos en la sastrería en Trelew, donde aprendió los secretos de la confección mientras su padre trabajaba como zapatero. Lo que comenzó como un oficio infantil pronto se transformó en la pasión y forma de expresión a la que terminaría dedicándole más de siete décadas.

A lo largo de su trayectoria, su talento traspasó las fronteras de su provincia natal para llevarlo a recorrer diversos puntos del continente. Trabajó activamente en México, país donde captó numerosos clientes gracias a sus diseños singulares y a su cuidada estética personal. Con el paso del tiempo, Williams logró consolidar una sólida reputación internacional que afianzó el éxito de su carrera fuera de la Patagonia.

Jorge Williams, dueño de un estilo único.

Jorge Williams, dueño de un estilo único.

Finalmente se estableció en Buenos Aires y abrió su propio taller en el barrio de Palermo. Allí conservaba una notable colección de más de 200 trajes, junto a una amplia variedad de capas y chalecos confeccionados por él mismo. Esta vestimenta no solo reflejó la evolución de su estilo a lo largo de los años, sino que se convirtió en la prueba física de toda una vida dedicada al arte de la sastrería.

En su último año se había ido a vivir a la Costa Atlántica con un familiar para recibir cuidados, ya que sufría las secuelas de un ACV que había afectado su habla. Allí, falleció a los 84 años.

Jorge Williams, un meme de la argentinidad

Jorge Williams se convirtió en una postal icónica de los comicios argentinos gracias a su costumbre de acudir a votar luciendo creativos atuendos patrióticos. Entre sus outfits más recordados destacaba un diseño con los colores celeste y blanco completado con capa y galera, una vistosa combinación con la que renovó su tradición durante las elecciones de 2023.

Jorge Williams, una figura destacada en las jornadas electorales.

Jorge Williams, una figura destacada en las jornadas electorales.

La viralización de sus fotografías en redes sociales lo transformó en un popular meme de la argentinidad, mientras que los medios nacionales pasaron a bautizarlo afectuosamente como "el último sastre". De este modo, sus apariciones en los centros de votación pasaron de ser una peculiaridad personal a un rito esperado del folklore electoral del país.

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