"Cárcel para todos": el reclamo de José Luis Chilavert tras el colapso de Ueno Bank en Paraguay El exarquero arremetió contra los principales dirigentes del Partido Colorado tras la renuncia del presidente Santiago Peña. "Deben meterlos presos a todos por traición a la Patria", aseguró. Por Agregar C5N en









José Luis Chilavert cruzó a los principales referentes del Partido Colorado.

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert arremetió contra los principales dirigentes del Partido Colorado tras la renuncia del presidente Santiago Peña como consecuencia del escándalo de Ueno Bank que afectó a más de tres millones de ahorristas.

"La mafia Colorada que quiere seguir estafando al pueblo Pyo. Alliana jamás puede ser Pdte del país. Es cómplice de Santiago Peña del robo al pueblo Pyo. Todos los de HC son traidores de la Patria. Cárcel para todos", reclamó Chilavert en su cuenta de X.

@ABCDigital @UltimaHoracom La mafia Colorada que quiere seguir estafando al pueblo Pyo.Alliana jamás puede ser Pdte del https://t.co/ZsL73FzIQc cómplice de Santiago Peña del robo al pueblo Pyo.Todos los

de HC son traidores de la Patria. Cárcel para todos. pic.twitter.com/ztPwUfGY9k — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) November 5, 2026 En otro mensaje, el exarquero advirtió: "Todas las Ctas del Pdte Santiago Peña y sus secuaces deben ser bloqueadas y meterlos presos a todos por traición a la Patria. Los sobres de Mburuvicharoga es un poroto al lado de los Sobres que dejaron los Árabes para quedarse con el tren de cercanías. Habra un fiscal patriota y con huevos para meterlos presos a estos delincuentes del País", publicó.

Quién es Pedro Alliana, el sucesor de Santiago Peña en Paraguay Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, irrumpió en la política paraguaya en 2006 como un outsider que intentó llegar a la intendencia de Pilar. Proveniente de una familia vinculada al Partido Encuentro Nacional (PEN), dio el salto a las filas del Partido Colorado, donde consolidó una meteórica carrera política: en 2008, con 33 años, fue electo gobernador del departamento de Ñeembucú y posteriormente ocupó una banca en la Cámara de Diputados, cuerpo que llegó a presidir.

Su proyección dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) estuvo fuertemente impulsada por su alianza con el expresidente Horacio Cartes y el movimiento Honor Colorado, facción que lo llevó a presidir la Junta de Gobierno del partido de manera ininterrumpida entre 2016 y 2023. En 2023 se consolidó como compañero de fórmula de Santiago Peña.

Antes de ingresar al ámbito público, Alliana se desempeñaba como comerciante en su ciudad natal de Pilar y tuvo una destacada faceta deportiva como basquetbolista: llegó a integrar la selección nacional de Paraguay en 1991.