Diseño industrial destacado: así es la cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni Una mirada al interior de la casa permite conocer los detalles de uno de los ambientes más destacados de la propiedad. Agregar C5N en









Conocé cómo es la cocina del campeón del mundo y su pareja. Instagram

La cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni refleja el estilo moderno elegido para su casa.

Un video de la chef privada de la pareja permitió conocer algunos detalles del ambiente.

El espacio combina diseño, tecnología y elementos pensados para facilitar las tareas cotidianas.

La pareja apostó por una cocina amplia, funcional y cuidada en cada detalle. La casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni, ubicada en Canning, quedó terminada a principios de este año después de tres años de obra. La pareja eligió un estilo moderno, minimalista y con algunos detalles industriales para los distintos ambientes. Entre ellos, la cocina es uno de los espacios que más se destacan por su amplitud, luminosidad y el equipamiento elegido para facilitar las tareas cotidianas. El ambiente fue pensado como uno de los espacios centrales de la vivienda.

La cocina pudo conocerse con mayor detalle a partir de un video que compartió en sus redes sociales la chef privada de la pareja. En las imágenes se pudieron observar distintos rincones del ambiente y algunos de los elementos que forman parte de su equipamiento. El espacio mantiene la estética moderna que caracteriza al resto de la casa y se destaca por su amplitud y luminosidad. Además, la distribución permite aprovechar los diferentes sectores sin perder la sensación de orden.

View this post on Instagram Entre los detalles que más llaman la atención aparecen los muebles empotrados y las alacenas con puertas vidriadas en tonos oscuros. En su interior hay varios estantes con iluminación LED cálida, donde se encuentra ordenada una importante colección de copas y vasos. La cristalería queda a la vista y, además de cumplir una función práctica, suma un detalle decorativo. Todo está distribuido de manera prolija, sin perder su aspecto cotidiano.

Cómo es la cocina de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni El equipamiento sigue la misma línea y tiene al negro como uno de los colores principales. La cocina cuenta con distintos electrodomésticos modernos, entre ellos un horno empotrado de última generación, además de varios utensilios destinados a la preparación de comidas. Otro de los protagonistas es el mármol color marfil con vetas grises, utilizado tanto en la mesada como en la bacha. El material aporta un contraste interesante con los muebles y electrodomésticos más oscuros.

La canilla también tiene un detalle particular que no pasa desapercibido: permite obtener agua caliente e hirviendo al instante. Una función que puede resultar especialmente práctica para preparar mate, café u otras infusiones y también determinado tipo de alimentos. Así, la tecnología aparece integrada de una manera bastante natural al ambiente. Es uno de esos elementos que combinan comodidad y practicidad sin modificar la estética general de la cocina.