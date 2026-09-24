Marley sufrió un tremendo accidente y generó preocupación: "Me rompí la cabeza"

El conductor Marley volvió a protagonizar un episodio que alarmó a sus seguidores. Durante las últimas horas, sufrió un fuerte golpe contra una escalera en una panadería que no llegó a visualizar . Este imprevisto le provocó una herida muy profunda en su frente.

Tras el fuerte impacto, los empleados del local comercial se acercaron de forma inmediata para brindarle asistencia . Intentaron limpiar y contener la herida utilizando alcohol y algunos vendajes rápidos de primeros auxilios. Sin embargo, la magnitud del corte requirió una intervención médica profesional de urgencia .

Por este motivo, el presentador tomó la decisión de trasladarse rápidamente hacia un centro de salud cercano. Allí, los especialistas médicos evaluaron la gravedad de la lesión y procedieron a realizarle la correspondiente sutura. Afortunadamente, el cuadro clínico no pasó a mayores y fue estabilizado con éxito.

Para llevar tranquilidad a su público, el conductor utilizó sus redes sociales oficiales para relatar el suceso. Mediante un video, se mostró con la frente completamente vendada desde las instalaciones del hospital. Fiel a su estilo, desdramatizó la situación apelando a su ya característico sentido del humor.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el conductor explicó el accidente con total sinceridad. "No puedo más de pelot.... Me llevé puesta una escalera en un local, en una panadería" , relató visiblemente resignado. Con estas palabras, blanqueó su habitual torpeza ante los miles de seguidores que lo acompañan.

En la misma grabación, destacó la gran actitud del personal del establecimiento comercial que lo socorrió tras el impacto. "La gente del lugar me ayudó", reconoció el presentador al mostrar los primeros auxilios que había recibido. Inmediatamente después, advirtió a cámara sobre los pasos a seguir: "Ahora voy a ir al hospital para que me lo cosan".

Fiel a su costumbre de reírse de sí mismo, el animador ironizó sobre la increíble frecuencia de sus tropiezos. "Y me rompí la cabeza una vez más. El año pasado en China (Tailandia), ahora acá, es un golpe por año promedio", escribió en su publicación. De esta manera, minimizó la preocupación general generada alrededor de su salud.

Las bromas continuaron cuando decidió otorgarse un galardón irónico por su falta de atención al caminar por el local. "Premio al bolu... del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi", lanzó con mucho sarcasmo. La ocurrente frase generó rápidamente la reacción cómplice y afectuosa de todos sus fanáticos virtuales.

Finalmente, Marley dimensionó la increíble cantidad de traumatismos similares que padeció a lo largo de su vida. "Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida, más o menos", cerró el conductor desde el centro médico. La imagen final lo mostró ya recuperado, posando apenas con una curita sobre su frente suturada.