Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Una figura de Luzu TV acompañará al conductor en un nuevo viaje en su programa de Telefe, luego de llevar a Momi Giardina y Georgina Barbarossa, entre otros, y el público lo llenó de comentarios.

Luego de Momi Giardina y Georgina Barbarossa, Marley confirmó a la nueva figura que lo acompañará en los próximos programas de Por el mundo en la pantalla de Telefe. La noticia sorprendió a los fanáticos del stream porque se trata de una de las panelistas más destacadas de Luzu TV.

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas
Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

El viernes 19 se emitirá un nuevo capítulo de su recorrido por Tailandia con Barbarossa, la actual conductora de Telefe por la mañana. Viajarán a Kanchanaburi, uno de los lugares más lindos del país con cuevas, selvas, ríos y parques nacionales.

Luego, se trasladarán na Birmania en 4x4 y mostrarán el famoso puente sobre el río Kwai. También, presentarán una ceremonia con monjes en el río y visitarán un santuario de elefantes.

En cuanto al programa que se emitirá el domingo 21 de septiembre, Marley invitará a Flor Jazmín Peña, actual figura de Luzu TV, con quien irá a conocer Camboya. Pasarán por la ciudad perdida de Angkor, un lugar donde serán bendecidos por monjes y luego irán al mercado camboyano que tiene comidas exóticas.

Flor Jazmín Peña microbikini

En esta nueva temporada, Por el Mundo presenta una propuesta imperdible para descubrir destinos fascinantes como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón, y vivir momentos inolvidables junto a Marley y las celebridades más queridas.

