El SAME abrió una base operativa en Once y sumó un centro de comando móvil con tecnología inteligente para derivar pacientes

Ya hay 30 bases del sistema de emergencias en toda la Ciudad: cinco se inauguraron durante la gestión de Jorge Macri.

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia, que hoy es de cinco minutos. 

La Ciudad de Buenos Aires abrió una nueva base del SAME en Once y sumó un centro de comando móvil con médicos especializados en la atención de múltiples víctimas y tecnología inteligente para derivar pacientes en tiempo real.

La base número 30 del SAME, ubicada entre las calles Catamarca y Moreno, apunta a potenciar la operatividad en un área que registra altos índices de auxilios en barrios como Balvanera, Almagro y Monserrat.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/1969009538842947692&partner=&hide_thread=false

Estos avances son vitales para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio del SAME frente a una emergencia, que hoy es de cinco minutos. Construida con un diseño de tipo modular, la base de Once tiene dormitorios, cocina, sanitarios, living y una oficina administrativa, y funcionará con un equipo de médicos, choferes y radioperadores divididos en turnos de guardia.

También se incorpora a la flota del SAME una unidad táctica, inteligente y eléctrica (UTIe) provista de paneles solares y especialmente preparada para dar respuesta rápida en situaciones con muchas víctimas. Está equipada con computadoras que recolectan la información en tiempo real y se conectan con los hospitales para derivar pacientes. Además, dispone de chalecos y sillas de rescate, tablas de inmovilización y un cardiodesfibrilador.

SAME

“Uno de los compromisos que asumí en campaña fue fortalecer el SAME. Ésta es la quinta base que inauguramos, en una zona muy densa y con mucho tráfico que requería una cobertura adicional, así que estamos muy contentos”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la inauguración de la nueva sede montada sobre la Plaza Manzana 66 en Once. Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el titular del SAME, Alberto Crescenti.

Jorge Macri agregó: “También inauguramos el primer centro de comando del SAME, completamente eléctrico. Es un centro operativo de triage para eventos importantes que nos da la posibilidad de controlar todas las unidades. Siempre el objetivo es estar cerca, ahorrar cada minuto y llegar lo más rápido posible a una emergencia”.

La flota del SAME en la Ciudad

El SAME cuenta con un equipo de 1.300 personas que atiende alrededor de 250 mil llamadas por año, dos helicópteros con base en Puerto Madero y 12 helipuertos donde aterrizar. Además, dispone de un parque automotor de 110 vehículos (70 ambulancias y 40 unidades especiales: motos, helicópteros, unidades de especialidades como neonatología o terapia intensiva). Su red de servicios también incluye el SAME Psiquiátrico, preparado para atender emergencias en la vía pública.

SAME

A esto se suma la implementación de nuevas tecnologías y más recursos de equipamiento con el fin de optimizar los servicios y permitir que las ambulancias lleguen más rápido, para seguir afianzando al SAME como modelo de referencia en el ámbito nacional y regional.

El ministro Quirós sostuvo: “Seguimos ampliando la capacidad de respuesta del SAME e incorporando infraestructura moderna, ambulancias equipadas y una unidad táctica eléctrica e inteligente que nos permitirá dar un salto en innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso es estar cada vez más cerca de los vecinos y brindar una atención rápida, segura y de calidad”.

SAME MAPA

Y Crescenti agregó: “Esta base servirá para atender emergencias en barrios como Balvanera, Caballito, Almagro y Parque Patricios. Contará con dos ambulancias disponibles las 24 horas con un conductor, médico y radioperador. Además, la primera unidad inteligente táctica nos permitirá ordenar y monitorear todo el movimiento del SAME en cualquier evento con múltiples víctimas”.

