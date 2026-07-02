Mariela Prieto destrozó al Turco García en Gran Hermano: "Lo único que sabés es jugar a la pelota" El demoledor reclamo de la participante del reality de Telefe de cara a las cámaras donde le dejó una durísima advertencia a su pareja. Agregar C5N en









La participante fue clara con su pareja, remarcandole algunas cosas.

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se sumó un nuevo foco de conflicto tras el descargo que Mariela Prieto le dedicó al Turco García de cara a las cámaras. Totalmente indignada por ciertas actitudes de su pareja en el exterior, la participante aprovechó el espacio televisivo para reprocharle su falta de atención a los asuntos familiares, enfocándose en su pasado deportivo para lanzar un picante reclamo. “No es todo jugar a la pelota, jugar a la pelota. Toda tu vida es jugar a la pelota. Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”, disparó sin filtros.

El enojo de la concursante se profundizó al recriminarle al exjugador de fútbol el aparente olvido de las tareas cotidianas y del cuidado de su entorno cercano mientras ella permanece en el aislamiento del reality show. Con visibles muestras de fastidio, detalló los desatenciones que intuye por parte del exdelantero respecto a su propio padre. “¿Fuiste a ver a mi papá? ¿Le llevaste una masita, una rosca de esas que le llevamos nosotros, unos sandwichitos? Los sandwichitos acordate que son dos de tomate, dos de huevo y dos de jamón y queso. Nada. Creo que no hiciste nada de todo lo que te dije”, sentenció de forma tajante.

Para cerrar su fuerte descargo y dejarle una advertencia directa, Mariela le mandó un ultimátum al exfutbolista sobre lo que sucederá una vez que ella abandone el certamen de Telefe, incluyendo una dura advertencia sobre la privacidad de sus dispositivos y la presencia de otros hombres en el programa. “Que ni se te vaya a ocurrir cambiarme la clave del celular, porque te voy a revisar todo. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Te va a ir re mal. Mirá que yo también tengo pretendientes acá, ¿eh? Te aviso, te dejo”, concluyó de manera amenazante.

El supuesto romance que vive el Turco García Mientras Mariela Prieto continúa en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, una explosiva versión sobre la vida sentimental de su marido sacudió el mundo del espectáculo la semana pasada. Según la información difundida por el portal PrimiciasYa, el exfutbolista de Racing y Huracán estaría protagonizando una nueva historia de amor en el exterior, lo que instaló una fuerte polémica sobre el presente de la pareja.

Los rumores en torno al exdelantero de la Selección argentina cobraron una enorme fuerza tras su reciente ingreso al reality de Telefe bajo la estricta dinámica del "Congelados". Durante esa breve visita, miles de espectadores no dejaron pasar por alto la llamativa frialdad y la actitud distante que el ídolo deportivo mostró al reencontrarse con su esposa, un detalle que alimentó de inmediato las especulaciones sobre una profunda crisis matrimonial.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el nuevo vínculo del exfutbolista se habría iniciado en el mes de mayo tras coincidir en un boliche de la noche porteña. Con el correr de las semanas, los encuentros clandestinos habrían sumado un condimento más formal a través de recurrentes cenas compartidas en exclusivos restaurantes del barrio de Palermo, consolidando un romance que ya llevaría un par de meses de duración. Primicias Ya La mujer señalada como la tercera en discordia en la vida del Turco García es Melisa Anzoátegui, una figura de alta exposición mediática recordada por haber sido la pareja del exboxeador Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios. El nombre de Anzoátegui había tomado gran repercusión pública en 2022, cuando salió a respaldar judicialmente en una causa por violencia de género, oportunidad en la que declaró ante los medios: "Tenemos ya tres años de relación y ya dos años de convivir juntos. Conoce a esta mujer mediante un pequeño distanciamiento que tuvimos. A esta mujer la vio solamente tres días. No generó ningún vínculo".