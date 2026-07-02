Santiago del Moro diferenció a la actual edición de Gran Hermano de las anteriores por un asqueroso motivo El conductor del reality de Telefe apuntó sin filtros contra los participantes y reveló detalles de la convivencia. Agregar C5N en









El conductor fue contundente al marcar el olor que hay en la casa. Telefe

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con el objetivo de llevarles un mensaje de aliento de sus familiares a los competidores. Durante su estadía en el reality, el conductor aprovechó para filmar las instalaciones desde una perspectiva totalmente inédita para los televidentes, capturando detalles de los dormitorios que habitualmente pasan desapercibidos en las transmisiones cotidianas.

Posteriormente, en una emisión de La cumbre, el conductor no se guardó nada y criticó con dureza el estado de abandono, suciedad y desorden en el que viven los actuales jugadores, una situación que, según sus palabras, supera a todo lo visto en temporadas previas. "Ustedes no saben el aroma de todo eso. Hay olor, hay aromas raros", lanzó de manera categórica al describir el panorama que percibió al pisar los cuartos.

Mientras en la pantalla del streaming se exhibían los videos del caos, el presentador remarcó que las malas condiciones ambientales se concentraban con mayor fuerza en uno de los sectores de descanso. "Está la atmósfera cargada y este cuarto está un poquito más cargado en todo sentido que el otro en cuanto a los aromas y el lío", graficó con evidente incomodidad, haciendo hincapié en la falta de higiene del grupo.

En medio del debate, Tato Algorta, el último campeón del certamen, intentó justificar el revuelo de vestimenta señalando que la previa de los desafíos artísticos suele generar ese nivel de desorganización. Sin embargo, Del Moro se mantuvo firme en su postura y, al comparar la situación con su experiencia en Gran Hermano 2022, recordó con nostalgia el orden de aquella camada: "La primera casa que entré y que estaba ordenadita era la de Romina (Uhrig). Los tenía hasta bañaditos a todos".

Para cerrar el bloque y ante la consulta de Fede Popgold sobre cuál es la fragancia habitual del formato, el conductor diferenció el olor a estudio de televisión de los olores corporales de los chicos. Asimismo, aclaró que la producción estrena absolutamente todo el equipamiento antes de cada debut para garantizar el confort de los participantes: "Siempre cuando arrancan las temporadas se cambia todo; acolchados, sábanas, la alfombra, los colchones. Todo lo que tiene que ver con la habitación es nuevo. No es que heredaron lo que tiene ya tantos años, pero había aromas", concluyó de forma contundente.

Quiénes quedaron nominados en la Placa Planta de Gran Hermano El juego cambió por completo en la casa más famosa del país tras la implementación de la Placa Planta, una herramienta especial de votación que modificó drásticamente el reglamento tradicional del reality. En lugar de la clásica gala donde los propios participantes se nominan entre sí en el confesionario, la producción delegó la total responsabilidad en los televidentes, quienes tuvieron la tarea de emitir sus votos positivos para rescatar a sus 12 integrantes favoritos de la competencia. Como contrapartida de esta masiva elección popular, aquellos jugadores que cosecharon la menor cantidad de apoyo por parte de la audiencia quedaron automáticamente en la cuerda floja. La placa definitiva se cerró con un total de siete hermanitos en peligro, quienes ahora deberán someterse al dictamen del público pero bajo la modalidad del temido voto negativo, el cual definirá de manera directa quién de ellos queda fuera de competencia. Redes sociales La lista de los participantes que no consiguieron el respaldo suficiente para salvarse y quedaron en riesgo está compuesta por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Los nominados tendrán que esperar bajo extrema tensión hasta la gala de eliminación del próximo lunes 6 de julio, fecha en la que los espectadores dictaminarán el veredicto final y elegirán al nuevo expulsado del certamen.