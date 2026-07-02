Andrea del Boca fue salvada en Gran Hermano y apuntó contra dos participantes La reconocida actriz aprovechó su continuidad en el juego tras la decisión del público para disparar de manera sutil contra la convivencia. Agregar C5N en









La actriz continuará una semana más en la casa más famosa. Gran Hermano

Andrea del Boca consiguió asegurar su permanencia en Gran Hermano: Generación Dorada al salir de la placa de nominados positiva. Al enterarse de la determinante resolución de los espectadores, la experimentada actriz no pudo contener la emoción. En medio de las celebraciones por la continuidad en el juego, la artista aprovechó el envión para enviar un sutil pero certero mensaje dirigido hacia Cinzia y Solange, dos compañeras con las que arrastra una tensa convivencia dentro de la famosa casa.

Durante las jornadas previas a la gala, la jugadora se había convertido en el foco de los cuestionamientos de una parte importante de la convivencia, donde muchos de sus rivales no dudaron en colgarle la etiqueta de ser una "planta" por su supuesta falta de estrategia y pasividad en la competencia. A pesar de los duros reproches del entorno, el veredicto del público en el voto telefónico le dio una nueva oportunidad, lo que desató un desahogo por parte de la actriz, quien valoró enormemente el espaldarazo de la tribuna.

El momento de mayor tensión de la noche ocurrió cuando la actriz regresaba desde el SUM hacia el sector del living. Con las dos rivales concentradas en la pantalla y escuchando atentamente las indicaciones del conductor Santiago del Moro, del Boca alzó la voz para lanzar una picante réplica a espaldas de las chicas, transformando los cuestionamientos recibidos en una irónica victoria personal frente a las cámaras. "Gracias a la gente que permitió que esta planta vuelva a florecer", exclamó de manera contundente.

La velada de expulsión estuvo fuertemente marcada por el debate alrededor de aquellos integrantes catalogados como inactivos dentro del certamen, una dura crítica que salpicó de lleno a la actriz en este último tramo. Lejos de achicarse o modificar su perfil, Andrea defendió a capa y espada su particular esquema de supervivencia en el programa, argumentando que su estilo medido, silencioso y alejado de las peleas cotidianas es una táctica totalmente válida para avanzar casilleros en la competencia por el premio mayor.

Quiénes quedaron nominados en la Placa Planta de Gran Hermano La Placa Planta es una herramienta especial de votación que cambia por completo las reglas tradicionales de Gran Hermano. A diferencia de las nominaciones comunes donde los participantes se votan entre sí, en esta ocasión la producción dejó todo en manos del público mediante el voto positivo.

La audiencia tuvo la tarea de votar a sus doce jugadores favoritos para salvarlos del peligro. De esta manera, los participantes que recibieron la menor cantidad de apoyo popular quedaron directamente en la placa de eliminación, enfrentándose ahora al temido voto negativo que decidirá quién abandona la casa. Redes sociales Tras el cierre de esta votación masiva, la placa definitiva quedó conformada por siete participantes en la cuerda floja. Los nominados que no lograron el apoyo suficiente para salvarse son Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Ellos deberán esperar hasta la gala del próximo lunes 6 de julio, donde el público volverá a votar, pero esta vez de forma negativa, para elegir al nuevo eliminado de la competencia. Esta modalidad de juego funciona como un fuerte baño de realidad tanto para los de adentro como para los de afuera. Al obligar al público a elegir a sus favoritos, los participantes descubren quiénes tienen verdadero peso con la gente y quiénes están pasando desapercibidos en el programa. Para los siete nominados, estar en esta placa es una señal de alerta gigante que los obligará a cambiar de estrategia de inmediato si logran sobrevivir a la eliminación del lunes.